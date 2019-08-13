Поліція Чикаго розпочала внутрішнє розслідування через копа, який підвозив актора Халка Хогана
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Керівництво поліції Чикаго (штат Іллінойс) почало розгляд у зв’язку з тим, що один з її співробітників підвіз на службовому автомобілі рестлера і актора Халка Хогана. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал Fox News.
Хоган на початку цього місяця розмістив в своєму Facebook відео, зроблене його менеджером Джиммі Хартом в салоні поліцейського автомобіля. На записі видно, що машина їде з включеною звуковою сиреною по території міжнародного аеропорту О’Хара уздовж ряду авіалайнерів. За кермом — правоохоронець у формі, Хоган сидить на передньому пасажирському сидінні, Харт — на задньому.
“У мого Uber є сирена”, — говорить Хоган, маючи на увазі можливість поїздки на приватному автомобілі, викликаному за допомогою сервісу Uber. “Ми любимо поліцейське управління Чикаго”, — додає зі сміхом Харт. Як видно на записі, Хоган закликає до обережності водія, який робить небезпечні маневри.
Запис привернула увагу користувачів соціальної мережі. Пізніше керівництво поліції міста заявило, що не було поінформоване про поїздку Хогана на даному автомобілі. Воно позбавило співробітника, який підвіз рестлера, права користуватися транспортним засобом на території аеропорту, а також розпочало щодо нього службове розслідування. У світлі скандалу відео було видалено з Facebook Хогана.
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