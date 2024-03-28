Полицейскую, которая унижала школьников гимназии в Черновцах, привлекли к дисциплинарной ответственности

К работнице ювенальной полиции, которая по словам родителей, унижала детей гимназии №5 "Интеграл" в Черновцах, применили дисциплинарное взыскание в виде предупреждения о неполном служебном соответствии. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Предупреждение о неполном служебном соответствии, больше не будет работать с детьми. Такое дисциплинарное взыскание применили к работнице ювенальной полиции по результатам служебного расследования, проведенного ГУНП в Черновицкой области после принятых мною мер реагирования - написал Лубинец в Telegram.

Кроме того, по словам Лубинца, к дисциплинарной ответственности привлечены восемь работников Черновицкого РУП ГУНП, в частности руководящего звена.

Также Черновицкий горсовет провел служебное расследование. К директору заведения применили дисциплинарное взыскание - выговор.

Также управление образования провело встречу с родителями учеников, во время которой были получены жалобы о буллинге детей со стороны директора заведения, учителей математики и немецкого языка. В результате чего было направлено письмо в полицию о привлечении к ответственности этих работников.

Как сообщил Лубинец, в ближайшее время управление Госслужбы качества образования в Черновицкой области проведет институциональный аудит в учебном заведении.

Напомним

В Черновцах родители учеников Черновицкой гимназии №5 "Интеграл" обратились в полицию из-за возможных неправомерных действий руководства учебного заведения и работницы полиции. Мать одной из учениц утверждает, что полицейская унижала детей заставляя их к выполнению физических упражнений.

С целью выяснения обстоятельств было инициировано проведение работниками Офиса Омбудсмена целевого мониторингового визита в гимназию.