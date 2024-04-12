Полицейская авиация спасла более 2 500 жизней в Украине за почти два года

Пилоты Нацполиции за почти два года совершили более семи тысяч эвакуационных рейсов и спасли более 2, 5 тысячи человек. Об этом МВД рассказало "Суспільному", передает УНН.

Как сообщается, полицейская авиация занимается эвакуацией раненых с апреля 2022 года. За это время пилоты Нацполиции спасли более 2 500 жизней.

В МВД рассказывают, что каждый вертолет - это трансформер. Дополнительные кресла - борт пассажирский, без них - транспортный. А чтобы вертолет превратить в медицинский, его оснащают кислородными баллонами, носилками и медицинским модулем - панелью, на которую крепят медоборудование.

Как отмечается, полицейская авиация занимается не только транспортировкой раненых. Есть и доставка врачей, если срочно нужно прооперировать на месте, и доставка плазмы крови.

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