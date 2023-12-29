Политологи назвали главные события этого года и основные вызовы, которые ожидают в следующем

Визит Президента Владимира Зеленского в США и решение Евросовета начать переговоры о вступлении Украины в ЕС - это основные события уходящего года. Выборы во многих странах и длинная, растянутая война во времени - вызовы, которые ожидают государство в 2024 году. Такие мысли и прогнозы высказали УНН политологи.

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"Главный вызов (в этом году - ред.) на внешней арене - это продолжение поддержки Украины партнерами, как США, так и ЕС. Как мы видим, возникли серьезные проблемы в продолжении финансирования помощи, как в американском Конгрессе, так и ЕС. Поэтому преодоление этих противоречий является сейчас ключевым вызовом, ведь Украина слишком зависима от западной помощи по поддержке экономики, военного вооружения, амуниции, ракет и т.д.", - считает Максим Яли.

По его словам, будет важным количество и качество полученных F-16, ведь без преимущества в воздухе осуществлять удачные наступательные операции крайне проблематично.

"Так же будет важным количество и качество полученных F-16, если мы говорим о ситуации на фронте, ведь, как продемонстрировало контрнаступление ВСУ в 2023 году, без преимущества в воздухе осуществлять удачные наступательные операции крайне проблематично. Это и есть главные события 2023 года - нереализованность ожиданий, как внутри страны, так и извне относительно контрнаступательных мероприятий Украины летом, что, конечно, влияет на уровень поддержки западных партнеров", - отметил Яли.

По его мнению, ключевые события 2023 года - это столкновение украинского общества с реальностью.

"Я бы сказал, что ключевые события 2023 года и их итог - это столкновение украинского общества с реальностью, такой, как она есть. россия подготовилась к нашему контрнаступлению, сделала серьезные укрепления и была готова к нему, особенно, используя собственное преимущество в воздухе", - сказал Яли.

По его словам, для украинского общества сейчас крайне необходимо переосмыслить эти события и то, что 2024 год, как отмечает военное руководство, будет по крайней мере не легче, чем 2023 год.

"То есть осмысление того, что эта война будет продолжаться и требует аккумуляции всех усилий, всего общества, а не только руководства", - отметил политолог.

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Кроме того, Яли прокомментировал евроинтеграционный процесс Украины в 2024 году.

"В принципе, в 2023 году мы получили максимум, который могли достичь на данный момент, а именно - статус кандидата на членство в ЕС, но впереди еще долгий путь по адаптации законодательства, проведению реформ, борьбе с коррупцией, что является крайне важным. Поэтому, в принципе, начнутся переговоры о членстве с ЕС, наверное, будут выдвинуты определенные требования к Украине на этом пути проведения реформ, но достичь весомых успехов за год и в условиях войны будет крайне трудно, но главное, что мы стали на этот путь. В дальнейшем многое зависит только от нашей собственной способности достичь необходимых критериев кандидата для вступления в ЕС", - рассказал Яли.

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По мнению политолога Олеси Яхно, ключевые вызовы, которые ждут Украину в 2024 году, связаны с долгой, растянутой во времени войной, выборами во многих важных странах и конфликтами в мире.

"Первый вызов - это длинная, растянутая война во времени. Мы уже видим, что военную и финансовую помощь получать становится сложнее, и в этом смысле длинная окопная война имеет много рисков, в частности, подход россии пересидеть Запад. Когда россия рассчитывает на усталость западного общества, на избирательные процессы, когда внимание будет сконцентрировано на внутренней проблематике. россия количественно превосходит Украину и рассчитывает, что таким образом длинная, растянутая во времени война поможет россии пересидеть Запад и дождаться усталости Запада и Украины", - сказала Яхно.

По ее словам, вызовом является перестройка стратегии Украины, тактики, и не только военной, а экономической и политической.

"Дискуссия в рамках политического процесса о необходимости продолжения реформ в условиях долгой войны является большим вызовом для Украины, потому что кроме фронта имеет значение и тыл, имеет значение то, насколько мы неуязвимы и сильны изнутри. Насколько мы можем долгую войну выдержать, и не просто выдержать, а еще и развиваться. Я имею в виду наше движение в Европейский Союз", - отметила Яхно.

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Яхно отметила, что второй вызов напрямую связан с растянутой войной во времени.

"Это выборы во многих странах, которые фокусируют внимание властей на внутренних проблемах. В зависимости от результатов, выборы могут повлиять на уменьшение, увеличение или удержание коллективной солидарности Запада. В следующем году будет несколько выборов, на которые в целом пойдет около четверти населения мира. Это будут выборы на Тайване, от чего зависит дальнейшая тактика Китая, соответственно, Запад тоже будет сконцентрировать свое внимание на теме Китая и Тайваня", - рассказала Яхно.

Далее, по ее словам, будут выборы в Индии, которые важны с точки зрения противостояния авторитарных и тоталитарных режимов.

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"Очень важны для нас выборы в США, которые состоятся в ноябре, от которых очень многое зависит. Сейчас, когда еще де-юре нет старта предвыборной кампании между двумя кандидатами, но уже видим, какие ведутся дискуссии, как это влияет на задержку предоставления помощи Украине. Мы не знаем, кто будет от республиканцев кандидатом. Даже если это будет не Трамп, то все равно есть риски, что будет кандидат, который придерживается изоляционистской линии", - отметила Яхно.

Также она напомнила о парламентских выборах в Британии и выборах в Европейский парламент летом.

"Еще есть третий вызов - это конфликты по всему миру. Мы видим, какую выгоду получают страны, которые заинтересованы в войнах, или в сокращении единства Запада, в частности Иран и россия. Война на Ближнем Востоке расфокусирует внимание. На сегодня в мире есть еще несколько потенциальных горячих точек. То есть, где потенциально конфликтная ситуация может перерасти в горячую. Это Западные Балканы, Африка, Арктика", - сказала Яхно.

Политолог отметила, что на сегодня в мире есть 183 конфликта разной интенсивности - горячей, холодной, но тенденция такова, что они не сокращаются, а растут.

"Поэтому риск увеличения конфликтов является для нас угрожающим не только с точки зрения возможного осложнения оказания помощи или переключения внимания, но и рискованным из-за того, что могут ломаться коалиции", - сказала Яхно.

Подытоживая, она отметила, что для Украины важно в этот период демонстрировать единство внутри страны.

"Поэтому даже в условиях, когда есть задержка с предоставлением военной помощи, или когда может отсрочиться тот или иной вопрос, Украине очень важно демонстрировать единство внутри, и не просто единство, когда все придерживаются одной позиции, не должно быть дискуссий, нет, дискуссии должны быть. Это нормально, что есть разные взгляды на какие-то вопросы у власти и оппозиции. Но объединять должно стремление действительно структурных изменений, и объединение вокруг процессов и важных тем, где бы все хотели достичь результата", - отметила Яхно.

Политолог Владимир Воля среди главных событий 2023 года назвал прекращение действия Черноморской зерновой инициативы и запуск нового черноморского коридора без россии.

"Из международных событий - это Формула мира. Обсуждение украинского варианта завершения войны, с участием нескольких десятков государств, это также важный момент", - сказал Воля.

По его мнению, наиболее важными событиями все же являются визит Президента Владимира Зеленского в США и встреча с американским руководством.

Также важным событием этого года является решение Евросовета начать переговоры о вступлении Украины.

"По сути, это решение о начале переговоров является жестким и выразительным заявлением ЕС, что путин не дождется, и Евросоюз и в дальнейшем будет поддерживать Украину", - сказал Воля.