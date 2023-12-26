В Минфин отчитались, как идет подготовка к переговорам о вступлении в ЕС

Министерство финансов прилагает значительные усилия по приближению украинского законодательства к законодательству ЕС. В рамках СЕЛФ-скрининга в Минфине проработали более 7 тысяч актов ЕС, передает УНН со ссылкой на данные ведомства.

Минфин Украины полностью имплементировал 742 акта, 46% от общего количества имплементированных Украиной актов права ЕС для подготовки к переговорам о вступлении в ЕС. Также в процессе имплементации находятся 25 актов. - сообщили в пресс-службе министерства.

Детали

Министерство финансов прилагает значительные усилия по приближению украинского законодательства к законодательству ЕС.

В частности осуществляет и шаги для совершенствования таможенных и налоговых систем: приведение таможенного законодательства в соответствие с нормами ЕС, обеспечивая упрощение и стандартизацию таможенных процедур, внедрение электронной системы для мониторинга перемещения товаров, повышая эффективность таможенных процедур, внедрение мер, которые способствуют прозрачности и честности в налоговых вопросах, в частности ценообразования и избежание двойного налогообложения.

Также осуществляется внедрение новых законов, соответствующих международным стандартам в борьбе с отмыванием денег, усиливая мониторинг и контроль за финансовыми операциями.

В направлении управления государственными финансами, Министерство финансов способствует введению новых процедур для более эффективного внутреннего контроля государственных финансов, с целью предотвращения злоупотреблений и неэффективного использования бюджетных средств, а также усиления прозрачности и подотчетности.

Дополнительно

В декабре 2023 года был представлен отчет по результатам проведения первичной оценки состояния имплементации актов права Европейского Союза (acquis ЕС) - селф-скрининга.

Селф-скрининг - комплексный сравнительный анализ законодательства Украины относительно его соответствия праву Европейского Союза.

Министерство финансов определено ответственным за четыре переговорных раздела: налогообложение, Таможенный Союз, финансовый контроль, финансовые и бюджетные положения, а также как соисполнитель в более 12 переговорных разделах.

В рамках СЕЛФ-скрининга в Министерстве финансов проработали более 7 тысяч актов ЕС.

Более 80 органов государственной власти и государственных учреждений были привлечены к проведению селф-скрининга по 34 переговорным разделам.

Стороны проработали более 28 000 актов права ЕС. Таким образом в Минфине определили что: