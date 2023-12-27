Следующий год на фронте может быть еще тяжелее - Тарнавский

Следующий 2024 год на фронте будет сложнее, чем нынешний, поскольку речь будет идти об освобождении территорий и выходе к границам. Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский в интервью ВВС Украина, пишет УНН.

Я думаю, что следующий год будет, возможно, еще тяжелее. Потому что мы должны заканчивать ведение боевых действий и освобождение наших территорий. И чем ближе к выполнению этой задачи, главной цели - выхода на наши границы, оно будет еще сложнее, - отметил Тарнавский.

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По словам военного, рф об этом знает и будет делать все для того, чтобы украинские защитники не выполнили эту задачу.

На вопрос, реально ли в 2024 году завершить войну, командующий отметил, что определяющим является не завершение войны, а победа в ней.

Вопрос "завершить войну" я никогда не ставлю. Вопрос - победить. Потому что завершить войну можно по-разному. Для нас, военных, это победа, - подчеркнул он.

Тарнавский также добавил, что в целом оккупанты продолжают на Таврическом направлении тактику "мясных штурмов", наращивают применение дронов-камикадзе и используют наземные роботизированные платформы. На Таврическом направлении украинские воины стойко держат оборону и проводят активные действия - Тарнавский

На Таврическом направлении украинские воины стойко держат оборону и проводят активные действия - Тарнавский