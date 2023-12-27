Следующий год на фронте может быть еще тяжелее - Тарнавский
2024 год будет более жестким на фронте, поскольку Украина стремится освободить территории и выйти на свои границы, считает Александр Тарнавский.
Сейчас достаточно механизмов, чтобы очистить Верховный Суд от недобропорядочных судей - нардеп
Ярослав Юрчишин считает, что сейчас достаточно механизмов, чтобы очистить Верховный Суд от недобропорядочных судей.
В результате вражеского обстрела Новоберислава на Херсонщине погиб мужчина
В результате российского обстрела в Новобериславе на Херсонщине погиб 59-летний мужчина, который шел по улице.
Сумщина: армия рф атаковала регион 6 раз в течение суток
российские войска атаковали Сумскую область шесть раз за один день, поразив четыре населенных пункта и вызвав в целом 15 взрывов.
Украине для вступления в ЕС может понадобиться не менее 6 лет - посол ЕС в Австрии
Украине нужно минимум шесть лет, чтобы соответствовать критериям членства в ЕС, считает представитель ЕС в Австрии Мартин Селмайр. Он отметил необходимость проведения законодательных и судебных реформ.
Два человека погибли, по меньшей мере пять пострадавших в результате ударов вс рф по прифронтовым регионам - Клименко
В результате российских ударов по Одессе и Херсону погибли двое и были ранены по меньшей мере пятеро, в том числе ребенок. Пострадали объекты инфраструктуры и жилые районы.
Дефицита электричества нет, несмотря на повышение потребления, в Херсоне из-за обстрелов без света более 90 тыс. домов - энергетики
Потребление электроэнергии в Украине несколько возросло, но без дефицита.
Конкуренция между отечественными производителями станет дополнительной гарантией поставки качественных продуктов питания в ВСУ - мясоперерабатывающее предприятие
Конкуренция между отечественными производителями станет дополнительной гарантией поставки качественных продуктов питания в ВСУ - мясоперерабатывающее предприятие.
Парламентские партии должны подать финансовые отчеты до 26 марта 2024 года - закон
Закон возобновил требование к украинским партиям подать финансовые отчеты за 2020-2022 годы до 26 марта 2024 года.
Из-за массированного вражеского обстрела в Херсоне перебои с электричеством и мобильной связью
российские войска атаковали общину Херсона, осуществив 36 обстрелов, вызвав перебои в электроснабжении и связи, также ранения получили семь человек.