На Таврическом направлении украинские воины стойко держат оборону и проводят активные действия - Тарнавский

За сутки на Херсонщине в результате обстрелов погибли 4 человека, 9 - ранены

В результате российских обстрелов в Херсонской области погибли 4 и были ранены 9 человек, в том числе ребенок, при этом было выпущено 425 снарядов по различным объектам.