На Таврическом направлении украинские воины стойко держат оборону и проводят активные действия - Тарнавский
Киев • УНН
Украинские войска удерживают прочную оборону и проводят активные операции на Таврическом направлении, отражая многочисленные удары противника и нанося ему значительные потери, в частности, уничтожив 32 военные единицы противника.
В операционной зоне ОСУВ Таврия враг нанес 7 авиаударов, провел 51 боевое столкновения и совершил 916 артобстрелов. Украинские воины стойко держат оборону, а также проводят активные действия на этом направлении. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский, пишет УНН.
Наши защитники и защитницы стойко держат оборону и проводят активные действия на определенных направлениях. Общие потери оккупантов составили 366 человек,
Детали
За прошедшие сутки минувшие сутки Силы обороны уничтожили 32 единицы военной техники: 3 ББМ, 4 артсистемы, 18 БпЛА, 3 автомобиля, 3 единицы спецтехники, 2 склада боеприпасов. Еще 18 единиц техники врага повреждены.
Напомним.
За прошедшие сутки за прошедшие сутки произошло 81 боевое столкновение. Всего враг нанес 11 ракетных и 34 авиационных удара, совершил 62 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
На Таврическом направлении украинские воины стойко держат оборону и проводят активные действия - Тарнавский
Украинские войска удерживают прочную оборону и проводят активные операции на Таврическом направлении, отражая многочисленные удары противника и нанося ему значительные потери, в частности, уничтожив 32 военные единицы противника.
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