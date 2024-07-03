Политолог объяснил, что нужно для воплощения идеи о модели для нахождения решений с рф, которую озвучил Зеленский

Для воплощения модели по примеру "зернового коридора" для нахождения решений с россией, нужны страны, которые с одной стороны поддерживают Украину, а с другой стороны, которые не будут вызывать какого-то большого предостережения со стороны рф. Но эти страны или страна должны взять на себя определенные обязательства и гарантии. Такое мнение высказал политолог Игорь Рейтерович журналисту УНН, комментируя заявление Президента Владимира Зеленского относительно модели, которая может быть использована для нахождения решений с рф.

Президент говорил, что мы можем рассмотреть вариант по типу зерновой сделки, там будут страны. То есть это должны быть страны, которые с одной стороны поддерживают Украину, а с другой стороны страны, которые не будут вызывать какого-то большого предостережения со стороны россии. Поэтому здесь могут быть любые варианты - США, ЕС, Китай, возможно, какие-то другие страны, но это пока как такая идея, которую вбросили в публичное пространство, но не факт, что поиск такой страны происходит. Эти страны или страна должны взять на себя определенные обязательства и гарантии. Я не уверен, что сейчас есть страны, которые на это готовы - сказал Рейтерович.

На вопрос, будут ли США при Трампе видеть для себя пользу в том, чтобы быть посредником, Рейтерович ответил: "Мы об этом не знаем, потому что об этом не знает сам Трамп. Он классический ситуативник, он принимает решения ситуативно, если он увидит, что ему это выгодно, то он может такое решение принять, если он будет видеть, что ему это не выгодно, он это решение не примет, из этого надо исходить".

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По его словам, сейчас США, по крайней мере при президенте Байдене, на прямые переговоры с рф в качестве каких-то гарантий не готовы.

"Мы это видим в таком формате, как нам хотелось бы. Изменится ли ситуация при Трампе, возможно, да, но и, возможно, нет. Нужно дождаться завершения выборов, и в любом случае это вопрос не этого, а следующего года", - заявил Рейтерович.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский заявлял, что для нахождения решений с рф по территориальной целостности, энергетике и свободному судоходству может быть использована пока только одна модель на примере зернового коридора, когда Турция и ООН заключала соглашение отдельно с россией и Украиной.

Также Зеленский заявлял, что Украина попытается сделать все, чтобы различные мощные страны попытались справедливо закончить войну.