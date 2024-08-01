Четырех человек обвиняют в ведении бизнеса на оккупированной территории и отмывании денег. Группа покупала секонд-хенд в Украине, продавала в так называемой «лнр», а прибыль конвертировала в криптовалюту и обменивала на гривны в Киеве. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Прокурорами Подольской окружной прокуратуры города Киева направлено в суд обвинительный акт в отношении четырех подозреваемых, которые в составе организованной группы осуществляли хозяйственную деятельность во взаимодействии с государством-агрессором, незаконными органами власти, созданными на временно оккупированной территории, в том числе оккупационной администрацией государства-агрессора (ч. 4 ст. 111-1 УК Украины) и в дальнейшем легализировали доходы, полученные от указанной преступной деятельности, в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 209 УК Украины) - говорится в сообщении прокуратуры.

Следствие установило, что подозреваемые покупали секонд-хенд у украинских предпринимателей, после чего через страны Европы переправляли его во временно так называемую «лнр».

Там один из участников группы был зарегистрирован как физическое лицо-предприниматель в незаконно созданных оккупационных органах власти и продавал вещи секонд-хенд через сеть собственных магазинов.

Полученные деньги подозреваемые конвертировали в криптовалюту и в дальнейшем обменивали на гривны в Киеве.

Подозреваемые находятся на временно оккупированной территории Луганской области, поэтому следствие осуществлялось в форме специального досудебного расследования. В отношении всех подозреваемых избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

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