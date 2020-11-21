Поколение свободы: к годовщине двух революций презентовали проморолик об Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. К годовщине двух революций проект Ukraine NOW презентовал проморолик об Украине и ее молодежи - сверстниках независимости, передает УНН.
"К годовщине двух революций проект Ukraine NOW презентовал проморолик об Украине и ее молодежи - сверстниках независимости. Едва ли не впервые в центре продвижения нашего государства оказались не красивая природа и архитектура, а современное поколение украинцев. Поколение, которое уже успело получить множество побед. Поколение, которое благодаря непреодолимому влечению к свободе строит новую - современную, толерантную, мультикультурную, стильную и самобытную - Украину здесь и сейчас", - говорится в сообщении.
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Напомним, 21 ноября в Украине отмечают День Достоинства и Свободы - в день начала событий, которые стали для Украины историческими: Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013 года.