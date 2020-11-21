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Покоління свободи: до річниці двох революцій презентували проморолик про Україну

Київ • УНН

 • 19958 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. До річниці двох революцій проект Ukraine NOW презентував проморолик про Україну та її молодь — однолітків незалежності, передає УНН.

"До річниці двох революцій проект Ukraine NOW презентував проморолик про Україну та її молодь — однолітків незалежності. Чи не вперше в центрі промоції нашої держави опинилися не красива природа й архітектура, а сучасне покоління українців. Покоління, яке вже встигло отримати безліч перемог. Покоління, яке завдяки непереборному потягу до свободи будує нову — сучасну, толерантну, мультикультурну, стильну й самобутню — Україну тут і зараз", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, 21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи — у день початку подій, які стали для України історичними: Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року.

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