Поклонники Тейлор Свифт устроили "паломничество" в лондонский паб Black Dog: чем особенное это заведение

Поклонники Тейлор Свифт устроили "паломничество" в лондонский паб Black Dog в Уоксхолле. Причиной этому стало упоминание об этом заведении в новом альбоме исполнительницы. Журналисты The Guardian посетили паб, чтобы разобраться в культурном феномене, пишет УНН.

Детали

В прошлый четверг популярность паба Black Dog в южном Лондоне стремительно начала расти. Причина заключалась в том, что название их заведения упоминается в новом альбоме Тейлор Свифт. Более того, у Свифт есть одноименная с пабом песня Black Dog.

Через час после выпуска трека в сети, небольшое заведение в южном Лондоне было заполнено взволнованными фанатами, а его сотрудники просматривали камеры видеонаблюдения, чтобы увидеть всемирно известную поп-звезду.

В течение выходных тысячи преданных Swifties, как называют себя поклонники Тейлор, сошлись на Vauxhall, чтобы почувствовать себя ближе к своему любимому исполнителю. Текст песни Black Dog упоминает о том, что в паб заходил бывший парень - скорее всего, речь идет о британском актере Джо Алвине, который живет в этом районе Лондона.

Лили Боттомли, менеджер мероприятий и социальных сетей SC Soho, небольшой гостеприимной группы, которая владеет Black Dog, сказала, что упоминание о пабе в песне очень ее удивило.

Я подумала: вау, какое совпадение, это безумие. Потом трафик увеличился, а потом просто взорвался, когда ее альбом вышел в прямом эфире. Мы создали TikTok, начали публиковать посты, общаться с фанатами. На этой неделе мы полностью заполнены, и мы почти заполнены на даты ее тура. Это было здорово для бизнеса, поклонники были чрезвычайно позитивны. - сказала она.

Чтобы справиться со всплеском клиентов, в последнюю минуту паб нанял охрану.

Боттомли рассказала журналистам, что поклонникам поп-звезды особенно интересно узнать, был ли это Элвин или другой британский экс-парень Свифт, Мэтти Хили, упомянутый в песне. Она в свою очередь подтвердила, что в пабе "несколько раз был постоянный белокурый", скромно упоминая цвет волос Элвина.

Сама Боттомли "на 100% уверена", что в песне упоминается именно ее паб, поскольку Свифт ранее рассказывала о ночных прогулках в соседнем Брикстоне.

Мы просмотрели прошлые записи с камер безопасности [для Swift]. Но мы ничего не нашли. Я слышала, что когда она посещает заведения, то надевает кепку, так что мы могли это пропустить. Мы хотели бы, чтобы она вернулась. - говорит менеджер заведения.

Справочно

Песня Taylor Swift "The Black Dog" появилась на ютуб 20 апреля.