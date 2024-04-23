Поклонники Тейлор Свифт устроили "паломничество" в лондонский паб Black Dog: чем особенное это заведение
Киев • УНН
Поклонники Тейлор Свифт стекались в паб Black Dog в лондонском районе Уоксхолл после того, как он был упомянут в ее новом альбоме, что создало культурный феномен и способствовало росту бизнеса паба.
Поклонники Тейлор Свифт устроили "паломничество" в лондонский паб Black Dog в Уоксхолле. Причиной этому стало упоминание об этом заведении в новом альбоме исполнительницы. Журналисты The Guardian посетили паб, чтобы разобраться в культурном феномене, пишет УНН.
Детали
В прошлый четверг популярность паба Black Dog в южном Лондоне стремительно начала расти. Причина заключалась в том, что название их заведения упоминается в новом альбоме Тейлор Свифт. Более того, у Свифт есть одноименная с пабом песня Black Dog.
Через час после выпуска трека в сети, небольшое заведение в южном Лондоне было заполнено взволнованными фанатами, а его сотрудники просматривали камеры видеонаблюдения, чтобы увидеть всемирно известную поп-звезду.
В течение выходных тысячи преданных Swifties, как называют себя поклонники Тейлор, сошлись на Vauxhall, чтобы почувствовать себя ближе к своему любимому исполнителю. Текст песни Black Dog упоминает о том, что в паб заходил бывший парень - скорее всего, речь идет о британском актере Джо Алвине, который живет в этом районе Лондона.
Лили Боттомли, менеджер мероприятий и социальных сетей SC Soho, небольшой гостеприимной группы, которая владеет Black Dog, сказала, что упоминание о пабе в песне очень ее удивило.
Я подумала: вау, какое совпадение, это безумие. Потом трафик увеличился, а потом просто взорвался, когда ее альбом вышел в прямом эфире. Мы создали TikTok, начали публиковать посты, общаться с фанатами. На этой неделе мы полностью заполнены, и мы почти заполнены на даты ее тура. Это было здорово для бизнеса, поклонники были чрезвычайно позитивны.
Чтобы справиться со всплеском клиентов, в последнюю минуту паб нанял охрану.
Боттомли рассказала журналистам, что поклонникам поп-звезды особенно интересно узнать, был ли это Элвин или другой британский экс-парень Свифт, Мэтти Хили, упомянутый в песне. Она в свою очередь подтвердила, что в пабе "несколько раз был постоянный белокурый", скромно упоминая цвет волос Элвина.
Сама Боттомли "на 100% уверена", что в песне упоминается именно ее паб, поскольку Свифт ранее рассказывала о ночных прогулках в соседнем Брикстоне.
Мы просмотрели прошлые записи с камер безопасности [для Swift]. Но мы ничего не нашли. Я слышала, что когда она посещает заведения, то надевает кепку, так что мы могли это пропустить. Мы хотели бы, чтобы она вернулась.
Справочно
Песня Taylor Swift "The Black Dog" появилась на ютуб 20 апреля.
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