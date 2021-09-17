В МИД ответили на заявления Захаровой и призвали Москву прекратить демагогию

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КИЕВ. 17 сентября. УНН. Ключи от мира в Украине лежат в Кремле. Россия уже сейчас может сделать первый шаг, решившись на встречу министров иностранных дел Нормандской четверки. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, комментарием которого располагает УНН.

Контекст

Накануне во время выступления на брифинге пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что “агрессивную риторику” Украина должны остановить “западные кураторы”.

Она вспомнила также слова Президента Владимира Зеленского, который заявил о вероятности полноценной войны с Россией.

“Подобные высказывания должны прекращаться теми, кто на Западе „курирует“ Украиной и бесконечно беспокоится о судьбе этой страны, призывает к возвращению жизни в мирное русло”, — сказала россиянка.

Детали

Комментируя заявления российской “дипломатии”, Николенко отметил, что РФ “продолжает маскировать с публичной риторикой нежелание выполнять свои обязательства”.

По его словам, за ширмой шумных выпадов МИД РФ достаточно четко видна целенаправленная политика уничтожения инфраструктуры мирного процесса: саботаж воплощение Минских договоренностей и итогов саммита лидеров Нормандского формата, блокирование работы Трехсторонней контактной группы, препятствование деятельности ОБСЕ, затягивание петли на шее сотен тысяч украинцев на временно оккупированных территориях.

Последние примеры доминирования в Москве логики на дальнейшую эскалацию — незаконная организация в Крыму и на Донбассе выборов в Госдуму России, репрессии против крымских татар, считают в украинском дипведомстве.

Цитата

“Ключи от мира в Украине лежат в Кремле. Но там не хватает смелой политической воли, чтобы двигаться вперед. Когда она появится, остальные вопросы превратятся в технический процесс”, — отметил Николенко.

“Россия уже сейчас может сделать первый шаг: решиться на встречу министров иностранных дел Нормандской четверки. Время переходить от слов к действиям уже давно назрело. Наше государство готово к прогрессу. В то же время, мы четко понимаем с кем имеем дело. Поэтому надеемся как на дипломатию, так и армию”, — добавил он.

Что было раньше

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее призвал коллег по “нормандской четверке” провести саммит на уровне министров иностранных дел. На прошлой неделе дипломат сообщил, что подготовка встречи министров продолжается.

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