В МИД ответили на заявления Захаровой и призвали Москву прекратить демагогию

КИЕВ. 17 сентября. УНН. Ключи от мира в Украине лежат в Кремле. Россия уже сейчас может сделать первый шаг, решившись на встречу министров иностранных дел Нормандской четверки. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, комментарием которого располагает УНН.