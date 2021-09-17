У МЗС відповіли на заяви Захарової та закликали Москву припинити демагогію

Контекст

Напередодні під час виступу на брифінгу речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що “агресивну риторику” України мають зупинити “західні куратори”.



Вона згадала також слова Президента Володимира Зеленського, який заявив про ймовірність повноцінної війни з Росією.



“Подібні висловлювання повинні припинятися тими, хто на Заході „курирує“ Україну і нескінченно тривожиться про долю цієї країни, закликає до повернення життя в мирне русло”, — сказала росіянка.

Деталі

Коментуючи заяви російської “дипломатії”, Ніколенко наголосив, що РФ “продовжує маскувати за публічною риторикою небажання виконувати свої зобов’язання”.

З його слів, за ширмою галасливих випадів МЗС РФ доволі чітко видніється цілеспрямована політика знищення інфраструктури мирного процесу: саботаж втілення Мінських домовленостей та підсумків саміту лідерів Нормандського формату, блокування роботи Тристоронньої контактної групи, перешкоджання діяльності ОБСЄ, затягування зашморгу на шиї сотень тисяч українців на тимчасово окупованих територіях.

Останні приклади домінування в Москві логіки на подальшу ескалацію — незаконна організація в Криму і на Донбасі виборів до Держдуми Росії, репресії проти кримських татар, вважають в українському дипвідомстві.

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“Ключі від миру в Україні лежать в Кремлі. Але там бракує сміливої політичної волі, аби рухатися вперед. Коли вона з’явиться, решта питань перетвориться на технічний процес”, — зазначив Ніколенко.

“Росія вже зараз може зробити перший крок: наважитися на зустріч міністрів закордонних справ Нормандської четвірки. Час переходити від слів до дій вже давно назрів. Наша держава готова до прогресу. Водночас, ми чітко розуміємо з ким маємо справу. А тому покладаємося як на дипломатію, так і армію”, — додав він.

Що було раніше

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба раніше закликав колег по “нормандській четвірці” провести саміт на рівні міністрів закордонних справ. Минулого тижня дипломат повідомив, що підготовка зустрічі міністрів триває.