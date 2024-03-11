"Показать всему миру, какую трагедию с собой несет россия": Лубинец призвал иностранные СМИ говорить о войне в Украине

Миссия журналистов в Украине - показать всему миру, какую трагедию с собой несет россия. Об этом отметил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец во время своего выступления перед иностранными журналистами, передает УНН.

"Проще всего не быть равнодушным" - это слова Наримана Джеляла, первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа. Именно поэтому хочется сказать миллионам людей: "Не будьте равнодушными!". - написал Лубинецц.

Детали

Лубинец рассказал, что с такими заявлениями он выступил на Форуме по фундаментальным правам в рамках тематического направления "От разрушения к расширению прав и возможностей: защита демократии и гражданского пространства в Европе".

На ней имел возможность пообщаться с иностранными журналистами: обратиться к ним и рассказать о том, какова журналистика в Украине сегодня, как наша институция защищает права представителей медиа и как их нарушает рф.

Лубинец отметил, что сегодня главная миссия журналистов в Украине - показать всему миру, какую трагедию с собой несет россия, и привел статистические данные о том, какой опасности подвергаются медийщики, которые рассказывают правду о войне в Украине.

1. С 2014 года россия убила по меньшей мере 80 работников СМИ, 16 из которых - при исполнении профессиональных обязанностей. Некоторые - в своих собственных домах из-за обстрелов мирной инфраструктуры Россией.

2. На ВОТ Украины россияне задерживают журналистов за то, что они называют вещи своими именами. По меньшей мере 26 медийщиков сейчас незаконно удерживаются в российском плену.

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Лубинец акцентировал, что главный вызов Украины сегодня - как в условиях агрессии защитить права людей, в том числе и журналистов. Поэтому украинский омбудсмен обратился к присутствующим с призывами:

1. Усилить политико-дипломатическое давление на Россию с целью возвращения незаконно удерживаемых журналистов.

2. Осудить посягательства России на независимую журналистику на ВОТ Украины, в частности убийства, похищения, произвольные аресты, пытки и преследования журналистов.

3. Привлечь к ответственности всех виновных в военных преступлениях и преступлениях против человечности на территории Украины, в том числе в отношении журналистов.

Напоследок, Лубинец предложил присутствующим совместно создать документ на этой встрече, который поможет в вышеупомянутых целях. А также призвал приезжать в Украину, чтобы показать всему миру правду о российской агрессии.

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