российского журналиста хотят приговорить к 8 годам заключения за "фейки" об убийствах в Буче
Киев • УНН
российского журналиста романа иванова планируют лишить свободы за информацию об убийствах в Буче.
российского журналиста романа иванова хотят осудить на 8 лет колонии общего режима за распространение "фейков" об убийствах в Буче.
Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.
Детали
В рф планируют приговорить к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима российского журналиста романа иванова за распространение в соцсетях "фейковой" информации о преступлениях оккупантов, которые были совершены в Буче.
Я журналист, и моя задача - предоставлять читателям информацию. Я ее предоставляю. А уж подрывает это авторитет [военных] или не подрывает, это уже остается за самим человеком, который получил информацию, ее проанализировал. Главная задача - чтобы он ее имел, чтобы он знал, что происходит в мире вокруг него, какие решения принимаются
Добавим
Приговор будет объявлен 6 марта.
В рф редактора "Новой газеты" сергея соколова оштрафовали за статью о сиротах-военных в Украине29 февраля 2024, 22:08 • 30762 просмотра
российского журналиста хотят приговорить к 8 годам заключения за "фейки" об убийствах в Буче
российского журналиста романа иванова планируют лишить свободы за информацию об убийствах в Буче.
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