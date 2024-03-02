российского журналиста хотят приговорить к 8 годам заключения за "фейки" об убийствах в Буче

российского журналиста романа иванова хотят осудить на 8 лет колонии общего режима за распространение "фейков" об убийствах в Буче.

Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

В рф планируют приговорить к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима российского журналиста романа иванова за распространение в соцсетях "фейковой" информации о преступлениях оккупантов, которые были совершены в Буче.

Я журналист, и моя задача - предоставлять читателям информацию. Я ее предоставляю. А уж подрывает это авторитет [военных] или не подрывает, это уже остается за самим человеком, который получил информацию, ее проанализировал. Главная задача - чтобы он ее имел, чтобы он знал, что происходит в мире вокруг него, какие решения принимаются - роман иванов.

Добавим

Приговор будет объявлен 6 марта.

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