російського журналіста хочуть засудити до 8 років ув'язнення за "фейки" про вбивства в Бучі
Київ • УНН
російський журналіст роман іванов планують позбавити волі за інформацію про вбивства у Бучі.
російського журналіста романа іванова хочуть засудити на 8 років колонії загального режиму за росповсюдження "фейків" про вбивства рф у Бучі.
Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.
Деталі
У рф планують засудити до 8 років позбавлення волі в колонії загального режиму російського журналіста романа іванова за поширення у соцмережах "фейкової" інформації щодо злочинів окупантів, які були скояні у Бучі.
Я журналіст, і моє завдання – надавати читачам інформацію. Я її надаю. А вже підриває це авторитет [військових] чи не підриває, це вже залишається за самою людиною, яка отримала інформацію, її проаналізувала. Головне завдання – щоб вона її мала, щоб вона знала, що відбувається у світі навколо неї, які рішення ухвалюються
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Вирок буде оголошено 6 березня.
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