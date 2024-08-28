Погрузчики, системы противодействия дронам, кровати: Литва передала Украине военную помощь

Сегодня, 28 августа, в Украину прибыли погрузчики, системы противодействия беспилотникам, раскладные кровати, которые были переданы Литвой. Об этом сообщает Министерство национальной обороны Литвы, передает УНН.

"Литва продолжает оказывать военную поддержку Украине - 28 августа в Украину прибыли погрузчики, системы противодействия беспилотникам, раскладные кровати для украинской армии", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что в ответ на запросы Украины в этом году Литва уже поставила боеприпасы калибра 155 мм, бронетехники M577, бронетехники M113, системы борьбы с беспилотниками, необходимое для зимнего сезона оборудование и комплекты теплой одежды, боеприпасы к противотанковому гранатомету Carl Gustaf, дистанционные системы детонации, генераторы, погрузчики, прицепы и другое обеспечение.

"С начала войны Литва предоставила Украине военную поддержку на более 647 млн евро. Общая поддержка Литвы Украине является долгосрочной и превысила млрд евро", - добавили в министерстве.

Напомним

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что до конца осени Украина может получить более 5 тыс. дронов литовского производства.