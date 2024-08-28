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Навантажувачі, системи протидії дронам, ліжка: Литва передала Україні військову допомогу

Навантажувачі, системи протидії дронам, ліжка: Литва передала Україні військову допомогу

Київ • УНН

 • 26311 перегляди

28 серпня в Україну прибули навантажувачі, системи протидії безпілотникам та розкладні ліжка від Литви. З початку війни Литва надала Україні військову підтримку на понад 647 млн євро.

Сьогодні, 28 серпня, в Україну прибули навантажувачі, системи протидії безпілотникам, розкладні ліжка, які були передані Литвою. Про це повідомляє Міністерство національної оборони Литви, передає УНН.

"Литва продовжує надавати військову підтримку Україні - 28 серпня в Україну прибули навантажувачі, системи протидії безпілотникам, розкладні ліжка для української армії", - йдеться в повідомленні.

У відомстві нагадали, що у відповідь на запити України цього року Литва вже поставила боєприпаси калібру 155 мм, бронетехніки M577, бронетехніки M113, системи боротьби з безпілотниками, необхідне для зимового сезону обладнання та комплекти теплого одягу, боєприпаси до протитанкового гранатомету Carl Gustaf, дистанційні системи детонації, генератори, навантажувачі, причепи та інше забезпечення.

"З початку війни Литва надала Україні військову підтримку на понад 647 млн євро. Загальна підтримка Литви Україні є довгостроковою і перевищила млрд євро", - додали у міністерстві.

Нагадаємо

Прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що до кінця осені Україна може отримати понад 5 тис. дронів литовського виробництва.

Павло Башинський

Павло Башинський

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