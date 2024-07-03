Киев • УНН
С момента введения военного положения украинские пограничники пресекли 1125 попыток дачи взяток на общую сумму более 12,6 миллиона гривен, причем большинство попыток были осуществлены украинскими мужчинами, которые пытались нелегально выехать за границу.
Украинских пограничников с момента введения военного положения в стране пытались подкупить 1125 раз. В общем предлагали более 12,6 миллиона гривен. Взятку пытались дать в основном украинские мужчины, чтобы выехать за границу. Об этом в среду, 3 июля, сообщила Госпогранслужба, передает УНН.
С начала введения военного положения пограничники пресекли 1125 попыток предоставления неправомерной выгоды на общую сумму более 12,6 млн грн. 28 из них - на сумму более 336 тыс. грн - прекращены в течение июня этого года
Пограничники указали, что большинство попыток подкупа пытались осуществить мужчины - граждане Украины, которые пытались выехать за границу.
Напомним
Украинские пограничники остановили микроавтобус с 17 мужчинами, которые пытались незаконно выехать в Венгрию. За такой неудачный "приключенческий тур" мужчины заплатили по от 3 до 12 тысяч долларов.