Украинских пограничников с момента введения военного положения в стране пытались подкупить 1125 раз. В общем предлагали более 12,6 миллиона гривен. Взятку пытались дать в основном украинские мужчины, чтобы выехать за границу. Об этом в среду, 3 июля, сообщила Госпогранслужба, передает УНН.

С начала введения военного положения пограничники пресекли 1125 попыток предоставления неправомерной выгоды на общую сумму более 12,6 млн грн. 28 из них - на сумму более 336 тыс. грн - прекращены в течение июня этого года - говорится в сообщении ГПСУ.

Пограничники указали, что большинство попыток подкупа пытались осуществить мужчины - граждане Украины, которые пытались выехать за границу.

Напомним

Украинские пограничники остановили микроавтобус с 17 мужчинами, которые пытались незаконно выехать в Венгрию. За такой неудачный "приключенческий тур" мужчины заплатили по от 3 до 12 тысяч долларов.