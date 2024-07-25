Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что пограничники проверили около 58 тысяч человек, которые хотели выехать из Украины, именно соответствующего возраста подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Об этом он сообщил в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

«Для перехвата были привлечены пограничники, которые проверили около 58 тысяч человек, которые хотели выехать за пределы нашего государства, именно соответствующего возраста подозреваемого», - говорит Клименко.

Он подтвердил, что парень действительно уроженец города Днепр и ему 18 лет. Именно сейчас он находится в полиции и с ним проводят все следственные работы.

«Мы отследили его разведку, его движение, передвижение, как он переодевался, менял походку и маршруты. Он три раза минимум менял место жительства... Панаму, в которой находился подозреваемый во время убийства Ирины Фарион, он купил еще в мае 2024 года. Как минимум он готовился к этому 2 месяца», - добавил Клименко.

Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 25 июля в городе Днепр задержан 18-летний парень, который, вероятно, причастен к умышленному убийству Ирины Фарион.

Как указал глава МВД Игорь Клименко, у правоохранителей есть достаточно доказательств утверждать, что именно задержанный в Днепре 18-летний парень стрелял в языковеда Ирину Фарион. По его словам, расследование длилось 139 часов.

Подозреваемому в причастности к убийству языковеда Ирины Фарион задержанному 18-летнему парню готовится сообщение о подозрении в умышленном убийстве.