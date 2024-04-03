Пограничники и нацгвардейцы уничтожили вражеский центр управления РЭБ

Количество высланных из ЕС в 2023 году россиян выросло на треть - росСМИ

В 2023 году гражданам рф было выдано более 7 000 приказов о выезде из ЕС, что на 34% больше, чем в 2022 году, причем больше всего выслала Германия - 2 000 россиян.