Погода в Украине на 15 января: синоптик рассказала об интересной особенности

В Украине завтра, 15 января, на западе и севере ожидается снег, а на юге температура опустится до -8°. На большинстве территории ожидается оттепель, сообщает синоптик Наталья Диденко, передает УНН.

По словам Диденко, в западных областях Украины будет наблюдаться хорошая зимняя картинка- так ожидают снег. В меньшей степени, но также возможен снег и мокрый снег в северных областях.

Из-за повышения температуры воздуха днем снег будет мокреть и на дорогах из-за налипания мокрого снега может осложниться ситуация. На остальной территории Украины - без существенных осадков, а в южной части, по словам Диденко, «даже будет светить солнышко».

Интересная завтра будет особенность: самой низкой температура воздуха ночью ожидается в южной части Украины (кроме, конечно, Карпат) - минимально -4-8 градусов! На остальной территории Украины ночью -2-6 градусов - написала Диденко.

По ее словам, в течение дня 15-го января «минусы» постепенно будут растворяться среди оттепели, разве что в западных областях будет немного свежее, 0,-3 градуса.

Каких-то серьезных осадков завтра в Киеве вероятно не будет.

«В дальнейшем в Украине - постепенное повышение температуры воздуха», указала Диденко.

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