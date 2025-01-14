Погода в Украине на 15 января: синоптик рассказала об интересной особенности

ukenru
Александр Усик - лучший боксер 2024-го года. Топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге
13 января, 14:45 • 124534 просмотра

Александр Усик - лучший боксер 2024-го года. Топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге

Эксклюзив
Есть 270 блокпостов: Нацполиция о противодействии утечке оружия с территорий, где ведутся боевые действия
13 января, 13:33 • 120512 просмотра

Есть 270 блокпостов: Нацполиция о противодействии утечке оружия с территорий, где ведутся боевые действия

Эксклюзив
Наступает время тайн и интуиции: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 января
13 января, 09:00 • 126760 просмотра

Наступает время тайн и интуиции: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 января

Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны
10 января, 17:45 • 228976 просмотра

Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал
10 января, 15:58 • 286499 просмотра

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал

Эксклюзив
Янченко: Изменения в процедуре увольнения руководителя АРМА - правильный шаг, новое назначение может быть не за горами
10 января, 13:12 • 225844 просмотра

Янченко: Изменения в процедуре увольнения руководителя АРМА - правильный шаг, новое назначение может быть не за горами

Эксклюзив
Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах
10 января, 10:22 • 283754 просмотра

Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах

Украина получила 3 млрд евро первого транша от ЕС за счет замороженных активов рф - Шмыгаль
10 января, 09:45 • 150163 просмотра

Украина получила 3 млрд евро первого транша от ЕС за счет замороженных активов рф - Шмыгаль

Эксклюзив
Эксперт спрогнозировал, на сколько упадет гривна до конца года
10 января, 09:37 • 128951 просмотра

Эксперт спрогнозировал, на сколько упадет гривна до конца года

Впервые в истории: глобальная температура превысила критическую границу 1,5°C в 2024 году
10 января, 09:34 • 116547 просмотра

Впервые в истории: глобальная температура превысила критическую границу 1,5°C в 2024 году

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Обстрелы Сумщины: более 80 атак, есть жертвы и разрушения

Обстрелы Сумщины: более 80 атак, есть жертвы и разрушения

14 января, 03:09 • 100458 просмотра
Погода в Украине 14 января: где будет теплее всего и чего ждать от неба

Погода в Украине 14 января: где будет теплее всего и чего ждать от неба

14 января, 05:55 • 26619 просмотра
Авиаудар рф по Сумах: под завалами людей не обнаружили

Авиаудар рф по Сумах: под завалами людей не обнаружили

08:03 • 44564 просмотра
Дочь Гита Леджера замечена в Бруклине накануне годовщины смерти отца

Дочь Гита Леджера замечена в Бруклине накануне годовщины смерти отца

08:13 • 98790 просмотра
Министерство стратегической промышленности: в процессе замены 30 тысяч бракованных мин

Министерство стратегической промышленности: в процессе замены 30 тысяч бракованных мин

08:26 • 36279 просмотра
публикации
Это точно завершение карьеры? Все "выходы на пенсию" Тайсона Фьюри

Это точно завершение карьеры? Все "выходы на пенсию" Тайсона Фьюри

13 января, 18:55 • 111385 просмотра
Просрочка на миллионы: 300 тонн продуктов превратились в мусор из-за бездействия АРМА

Просрочка на миллионы: 300 тонн продуктов превратились в мусор из-за бездействия АРМА

13 января, 16:05 • 114587 просмотра
Монополия в медицине: почему в Украине только один врач занимается пациентами с буллезным эпидермолизом?

Монополия в медицине: почему в Украине только один врач занимается пациентами с буллезным эпидермолизом?

13 января, 15:30 • 114599 просмотра
Александр Усик - лучший боксер 2024-го года. Топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге

Александр Усик - лучший боксер 2024-го года. Топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге

13 января, 14:45 • 124508 просмотра
Гетманцев и Сокур: цинизм безнаказанности или расчет на молчание?

Гетманцев и Сокур: цинизм безнаказанности или расчет на молчание?

13 января, 13:30 • 119706 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Дочь Гита Леджера замечена в Бруклине накануне годовщины смерти отца

Дочь Гита Леджера замечена в Бруклине накануне годовщины смерти отца

08:13 • 98891 просмотра
Викторию и Дэвида Бекхэмов заметили на обеде в загородном пабе

Викторию и Дэвида Бекхэмов заметили на обеде в загородном пабе

13 января, 15:20 • 101222 просмотра
Тексты легендарной песни Боба Дилана стоимостью до $600 тыс. выставили на аукцион

Тексты легендарной песни Боба Дилана стоимостью до $600 тыс. выставили на аукцион

13 января, 13:40 • 107794 просмотра
Мелания Трамп призналась, что не всегда соглашается со своим мужем

Мелания Трамп призналась, что не всегда соглашается со своим мужем

13 января, 13:32 • 105356 просмотра
Меган Маркл отложила премьеру своего нового шоу на Netflix из-за пожаров в Калифорнии

Меган Маркл отложила премьеру своего нового шоу на Netflix из-за пожаров в Калифорнии

13 января, 13:13 • 106857 просмотра
Актуальное
Погода в Украине на 15 января: синоптик рассказала об интересной особенности

Погода в Украине на 15 января: синоптик рассказала об интересной особенности

Киев  •  УНН

 • 4910 просмотра

Read in English

Самой низкой температура воздуха ночью, кроме Карпат, ожидается в южной части Украины, будет до -8 градусов. На остальной территории Украины ночью -2-6 градусов

В Украине завтра, 15 января, на западе и севере ожидается снег, а на юге температура опустится до -8°. На большинстве территории ожидается оттепель, сообщает синоптик Наталья Диденко, передает УНН.

По словам Диденко, в западных областях Украины будет наблюдаться хорошая зимняя картинка- так ожидают снег. В меньшей степени, но также возможен снег и мокрый снег в северных областях.

Из-за повышения температуры воздуха днем снег будет мокреть и на дорогах из-за налипания мокрого снега может осложниться ситуация. На остальной территории Украины - без существенных осадков, а в южной части, по словам Диденко, «даже будет светить солнышко».

Интересная завтра будет особенность: самой низкой температура воздуха ночью ожидается в южной части Украины (кроме, конечно, Карпат) - минимально -4-8 градусов! На остальной территории Украины ночью -2-6 градусов

- написала Диденко.
Image

По ее словам, в течение дня 15-го января «минусы» постепенно будут растворяться среди оттепели, разве что в западных областях будет немного свежее, 0,-3 градуса.

Каких-то серьезных осадков завтра в Киеве вероятно не будет.

«В дальнейшем в Украине - постепенное повышение температуры воздуха», указала Диденко.

Погода в Украине 14 января: где будет теплее всего и чего ждать от неба14.01.25, 07:55 • 26493 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ОбществоКиев
ukrainaУкраина
kievКиев

Обратиться по вопросам размещения рекламы