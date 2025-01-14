Погода в Україні на 15 січня: синоптик розповіла про цікаву особливість
Київ • УНН
Найнижчою температура повітря вночі, окрім Карпат, очікується у південній частині України, буде до -8 градусів. На решті території України вночі -2-6 градусів
В Україні завтра, 15 січня, на заході та півночі очікується сніг, а на півдні температура опуститься до -8°. На більшості території очікується відлига, повідомляє синоптик Наталка Діденко, передає УНН.
За словами Діденко, у західних областях України спостерігатиметься гарна зимова картинка- так очікують на сніг. Меншою мірою, але також можливий сніг та мокрий сніг у північних областях.
Через підвищення температури повітря вдень сніг буде мокріти і на дорогах через налипання мокрого снігу може ускладнитися ситуація. На решті території України - без істотних опадів, а у південній частині, зі слів Діденко, "навіть світитиме сонечко".
Цікава завтра буде особливість: найнижчою температура повітря вночі очікується у південній частині України (окрім, звісно, Карпат) - мінімально -4-8 градусів! На решті території України вночі -2-6 градусів
За її словами, протягом дня 15-го січня "мінуси" поступово розчинятимуться серед відлиги, хіба що в західних областях буде трохи свіжіше, 0,-3 градуси.
Якихось серйозних опадів завтра в Києві ймовірно не буде.
"Надалі в Україні - поступове підвищення температури повітря", вказала Діденко.
Погода в Україні 14 січня: де буде найтепліше та чого чекати від неба14.01.25, 07:55 • 77492 перегляди