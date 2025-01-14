Погода в Україні на 15 січня: синоптик розповіла про цікаву особливість

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Найнижчою температура повітря вночі, окрім Карпат, очікується у південній частині України, буде до -8 градусів. На решті території України вночі -2-6 градусів

В Україні завтра, 15 січня, на заході та півночі очікується сніг, а на півдні температура опуститься до -8°. На більшості території очікується відлига, повідомляє синоптик Наталка Діденко, передає УНН.

За словами Діденко, у західних областях України спостерігатиметься гарна зимова картинка- так очікують на сніг. Меншою мірою, але також можливий сніг та мокрий сніг у північних областях.

Через підвищення температури повітря вдень сніг буде мокріти і на дорогах через налипання мокрого снігу може ускладнитися ситуація. На решті території України - без істотних опадів, а у південній частині, зі слів Діденко, "навіть світитиме сонечко".

Цікава завтра буде особливість: найнижчою температура повітря вночі очікується у південній частині України (окрім, звісно, Карпат) - мінімально -4-8 градусів! На решті території України вночі -2-6 градусів

- написала Діденко.
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За її словами, протягом дня 15-го січня "мінуси" поступово розчинятимуться серед відлиги, хіба що в західних областях буде трохи свіжіше, 0,-3 градуси.

Якихось серйозних опадів завтра в Києві ймовірно не буде.

"Надалі в Україні - поступове підвищення температури повітря", вказала Діденко.

Погода в Україні 14 січня: де буде найтепліше та чого чекати від неба14.01.25, 07:55 • 77492 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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