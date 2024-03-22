Погибшей во время обстрела Николаева оказалась мама спортсменки Светланы Мальковой

Во время российского обстрела Николаева 21 марта погибла мама украинской спортсменки Светланы Мальковой. Об этом сообщило Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.

Детали

Во время обстрела Светлана в составе национальной сборной Украины по прыжкам на батуте готовилась к лицензионным соревнованиям к Олимпийским играм в Париже-2024, которые проходят в Германии.

Готовилась бороться за олимпийскую лицензию, а тем временем рашисты убили ее маму. Светлана Малькова завтра должна была начать соревнования на Кубке мира в немецком Котбусе. Там спортсменку застала ужасная трагическая весть: погибла ее мама, Елена Сиванич - сообщили в министерстве.

55-летняя Елена Сиванич работала на промышленном предприятии в Николаеве, по которому около шести вечера российские террористы ударили баллистической ракетой. Шесть человек пострадали, мама спортсменки погибла.

Сегодня российская ракета убила мою маму - написала в Instagram сестра Светланы, Лена.

В Минспорта отмечают, что первое знакомство Светланы Мальковой с прыжками на батуте началось в спорткомплексе предприятия, которое стало целью россиян. Здесь проходили ее первые тренировки и начался путь в большой спорт. Светлана Малькова - чемпионка Всемирных игр-2017, серебряный призер Европейских игр-2019, бронзовый призер чемпионата Европы-2018 в синхронных прыжках на батуте.

Напомним

6 человек получили ранения и 1 женщина погибла в результате обстрела Николаева российскими баллистическими ракетами.

Британская разведка объяснила, почему зимой россияне сделали перерыв в массированных обстрелах Украины