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Погибнут миллионы людей: Newsweek смоделировал ядерный удар по столицам России, Китая и КНДР

Киев  •  УНН

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Издание Newsweek проанализировало возможные последствия ядерного удара американской бомбой B-83 по Москве, Пекину и Пхеньяну. Подсчитано, что общее число жертв может взыскать более 4 миллионов человек.

Издание Newsweek попыталось проанализировать последствия возможного ядерного удара американской бомбой B83 по Москве, а также по Пекину и Пхеньяну - ключевым союзникам рф, передает УНН.

детали

Newsweek рассмотрел влияние ядерного оружия США на столицы Северной Кореи, России и Китая. Журналисты использовали карты, созданные Алексом Валлерстайном, профессором и историком ядерных технологий, чтобы оценить, каково будет влияние использования B-83, самого большого оружия, которое в настоящее время находится в арсенале США.

Радиус огненного шара (внутренний желтый круг), в котором все будет испаряться из-за интенсивного тепла, поднимающегося до миллионов градусов, достигнет примерно 1,59 квадратных миль. Более умеренный радиус поражения от взрыва, охватывающий 67,7 квадратных миль взрыва, разрушит жилые дома и, вероятно, вызовет массовые пожары. Любой человек в радиусе 211 квадратных миль от взрыва рискует получить ожоги третьей степени по всей коже, часто безболезненные, потому что они разрушают болевые нервы, которые могут вызвать серьезные рубцы, инвалидность и потребуют ампутации

- пишет издание. 

Отмечается, что в столице КНДР - Пхеньяне, по оценкам, погибли бы 1 327 820 человек и 1 105 660 получили бы ранения. В результате ядерного удара по Москве погибли бы 1 374 840 человек и еще 3 747 220 получили бы ранения.

По оценкам, 1 548 460 человек погибли бы в Пекине, около 3 332 190 человек получили ранения.

Напомним

Президент Сербии Вуйчич заявил о срочном обустройстве бомбоубежищ на случай ядерной войны. По его словам, текущая ситуация в мире выходит из-под контроля и может привести к более масштабному конфликту. 

Павел Башинский

Павел Башинский

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