Подрыв авто предателя-экс-сотрудника СБУ: фсб заявила о задержании еще одного якобы причастного мужчины

фсб рф заявила о задержании в Луганске гражданина Украины, якобы причастного к подготовке покушения на экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова. Об этом пишет Baza, передает УНН.

Детали

По версии фсб, 29-летний задержанный в 2021 году познакомился с "агентом СБУ" Крестиной Ярославой, по указанию которой летом 2023 года якобы наблюдал за домом Прозорова.

В апреле 2024 года он якобы перевел курьеру 10 тысяч рублей за доставку из Литвы компонентов взрывчатки, закамуфлированных в косметические средства.

Ранее суд арестовал Ивана Паскаря, который перевез самодельное взрывное устройство, и Владимира Головченко, который обвиняется в организации подрыва.

Напомним

12 апреля на Коровинском шоссе взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, принадлежащий Василию Прозорову, как только тот повернул ключ в замке зажигания. Пострадавший получил рваную рану ноги, но остался жив.

Это уже второе покушение на Прозорова за последние несколько месяцев. Известно также, что бывший сотрудник СБУ пошел на сотрудничество с врагом и сбежал в РФ.