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Подоляк о ракетном ударе по вокзалу Краматорска: "Это сознательный акт запугивания людей"

Киев • УНН

 • 92000 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Преднамеренный удар по вокзалу Краматорска, в результате которого есть десятки жертв — это сознательный акт запугивания людей, которому нет оправдания. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает УНН.

Подоляк о ракетном ударе по вокзалу Краматорска: "Это сознательный акт запугивания людей"

Цитата

"Умышленный удар по вокзалу Краматорска — это сознательный акт запугивания людей, которому нет оправдания. Десятки погибших гражданских. Сотни раненых. Семьи с детьми, ожидавшими эвакуации. Мир должен понять: россия — это страна-террорист. Покупка нефти и газа — финансирование терроризма", — написал Подоляк.

Навмисний удар по вокзалу Краматорська – це свідомий акт залякування людей, якому немає виправдання. Десятки загиблих цивільних. Сотні поранених. Родини з дітьми, що чекали евакуації. Світ має зрозуміти:  – це країна-терорист. Купівля нафти й газу – фінансування тероризму. pic.twitter.com/wF2zu0i9IP

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 8, 2022

Дополнение

Ранее сообщали, что в результате ракетного обстрела вокзала Краматорска, по оперативным данным, более 30 человек погибло.

Председатель ОВА указал, что "во время ракетного удара на вокзале находились тысячи людей, ведь происходит эвакуация жителей Донецкой области к более безопасным областям Украины".

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар российских захватчиков по вокзалу в Краматорске, отметив, что рашисти не оставляют своих методов и цинично уничтожают гражданское население.

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