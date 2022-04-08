Подоляк про ракетний удар по вокзалу Краматорська: "Це свідомий акт залякування людей"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Навмисний удар по вокзалу Краматорська, внаслідок якого є десятки жертв — це свідомий акт залякування людей, якому немає виправдання. Про це заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк, передає УНН.
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"Навмисний удар по вокзалу Краматорська — це свідомий акт залякування людей, якому немає виправдання. Десятки загиблих цивільних. Сотні поранених. Родини з дітьми, що чекали евакуації. Світ має зрозуміти: росія — це країна-терорист. Купівля нафти й газу — фінансування тероризму", — написав Подоляк.
Навмисний удар по вокзалу Краматорська – це свідомий акт залякування людей, якому немає виправдання. Десятки загиблих цивільних. Сотні поранених. Родини з дітьми, що чекали евакуації. Світ має зрозуміти: – це країна-терорист. Купівля нафти й газу – фінансування тероризму. pic.twitter.com/wF2zu0i9IP— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 8, 2022
Доповнення
Раніше повідомляли, що внаслідок ракетного обстрілу вокзалу Краматорська, за оперативними даними, більше ніж 30 осіб загинуло.
Голова ОВА вказав, що "під час ракетного удару на вокзалі перебували тисячі людей, адже відбувається евакуація жителів Донеччини до більш безпечних областей України".
Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар російських загарбників по вокзалу у Краматорську, зазначивши, що рашисти не полишають своїх методів і цинічно знищують цивільне населення.