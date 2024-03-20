Под Киевом грузовик протаранил легковушку: погибла женщина

В Бориспольском районе Киевской области, грузовик на скорости протаранил легковушку. В результате ДТП смертельные травмы получила пассажирка легкового авто. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области, пишет УНН.

На 16 километре автодороги Северо-Восточный объезд города Киева произошла авария. Правоохранители установили, что 28-летний водитель грузовика "Daf" не выбрал безопасную скорость и совершил столкновение с "Nissan", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что от полученных травм 63-летняя пассажирка "Nissan" скончалась в больнице. На месте происшествия работали сотрудники Бориспольского управления полиции Киевской области и медики.

По факту ДТП, повлекшего смерть потерпевшего, следователи следственного управления полиции Киевщины сообщили злоумышленнику о подозрении (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

Напомним

Пьяный 23-летний водитель спровоцировал тройное ДТП в Киеве, в результате которого пострадали два человека. Теперь ему грозит до 3 лет лишения свободы.