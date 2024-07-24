Белорусские добровольцы приняли решение под эгидой движения "Калиновцы" создать проект "Белорусский дрон". Среди его основных целей, в частности - это проектирование и собственное производство. Об этом сообщил руководитель проекта "Белорусский дрон" Игорь Турцевич во время брифинга, передает корреспондент УНН.

На протяжении всего времени сколько длится российская агрессия против Украины, очень остро стоит вопрос беспилотных летательных аппаратов. В полку Калиновского есть несколько подразделений, где молодые, талантливые ребята и девушки уничтожают врага non stop. Сейчас принято решение под эгидой движения "Калиновцы" создать проект "Белорусский дрон". Это очень сложный проект, который требует много усилий, много финансов, времени и энергии, всего чего так не хватает сейчас, но мы справимся, - сказал Турцевич.

Он назвал основные цели этого проекта:

создание системы обеспечения белорусских добровольцев средствами БПЛА при поддержке доноров и объединенных демократических сил Беларуси.

обучение и подготовка специалистов в вопросе использования БПЛА

проектирование и собственное производство

Уже есть первые экземпляры, которые достаточно успешно работают на фронте, на линии разграничения, - сказал Турцевич.

Также по словам Турцевича среди целей применения и анализ эффективности работы БПЛА при выполнении боевых задач.

Общественное Движение "Калиновцы" создано, как объединение представителей белорусских демократических сил и белорусских добровольцев, ради освобождения Беларуси, от коллаборационистского режима Лукашенко, а также восстановления конституционного строя в РБ после нападения с ее территории 24 февраля 2022 года.

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