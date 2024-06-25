За минувшие сутки на линии фронта произошло 170 боевых столкновений с противником, 150 из которых произошли в зоне ответственности ОСУВ "Хортица". Противник совершил более 3400 обстрелов позиций украинских защитников и 57 авиаударов. Об этом рассказал спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

За прошедшие сутки, по всей линии фронта состоялось 170 боестолкновений с врагом. В зоне ответственности ОСУВ Хортица произошло 150 боестолкновений. Почти 90% потерь врагу наносится в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" - говорит Волошин.

По словам Волошина за прошедшую неделю по направлению времен овраг было уничтожено 400 оккупантов, более 6,9 тысяч россиян получили ранения, а также было взято в плен 9 россиян.

Он добавил, что за минувшие сутки враг провел более 3400 обстрелов позиций украинских защитников и нанес 57 авиаударов, применив 76 Кабов.

Напомним

С начала текущих суток, 25 июня, на фронте зафиксировали уже 75 боевых столкновений. Наибольшую активность российские захватчики проявляют на Покровском направлении.

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