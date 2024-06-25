Майже 90% втрат ворогу завдається у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" – Волошин
Київ • УНН
Майже 90% втрат противника припадає на зону відповідальності ОСУВ "Хортиця", за минулу добу на лінії фронту сталося 170 бойових зіткнень.
За минулу добу на лінії фронту відбулося 170 бойових зіткнень з противником, 150 з яких відбулися у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця". Противник здійснив понад 3400 обстрілів позицій українських захисників та 57 авіаударів. Про це розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Минулої доби, по всій лінії фронту відбулось 170 боєзіткнень з ворогом. В зоні відповідальності ОСУВ Хортиця відбулося 150 боєзіткнень. Майже 90% втрат ворогу завдається у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця"
За словами Волошина за минулий тиждень по напрямку Часів Яр було знищено 400 окупантів, понад 6,9 тисяч росіян отримали поранення, а також було взято в полон 9 росіян.
Він додав, що за минулу добу ворог провів понад 3400 обстрілів позицій українських захисників та завдав 57 авіаударів, застосувавши 76 КАБів.
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Від початку поточної доби, 25 червня, на фронті зафіксували вже 75 бойових зіткнень. Найбільшу активність російські загарбники проявляють на Покровському напрямку.
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