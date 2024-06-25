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Майже 90% втрат ворогу завдається у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" – Волошин

Київ • УНН

 • 21557 перегляди

Майже 90% втрат противника припадає на зону відповідальності ОСУВ "Хортиця", за минулу добу на лінії фронту сталося 170 бойових зіткнень.

Майже 90% втрат ворогу завдається у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" – Волошин

За минулу добу на лінії фронту відбулося 170 бойових зіткнень з противником, 150 з яких відбулися у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця". Противник здійснив понад 3400 обстрілів позицій українських захисників та 57 авіаударів. Про це розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Минулої доби, по всій лінії фронту відбулось 170 боєзіткнень з ворогом. В зоні відповідальності ОСУВ Хортиця відбулося 150 боєзіткнень. Майже 90% втрат ворогу завдається у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця"

- каже Волошин.

За словами Волошина за минулий тиждень по напрямку Часів Яр було знищено 400 окупантів, понад 6,9 тисяч росіян отримали поранення, а також було взято в полон 9 росіян.

Він додав, що за минулу добу ворог провів понад 3400 обстрілів позицій українських захисників та завдав 57 авіаударів, застосувавши 76 КАБів.

Нагадаємо

Від початку поточної доби, 25 червня, на фронті зафіксували вже 75 бойових зіткнень. Найбільшу активність російські загарбники проявляють на Покровському напрямку. 

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Ірина Колеснік

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