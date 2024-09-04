Почти 11 тысяч человек, из которых более тысячи детей, укрывались на станциях киевского метро во время ночной атаки рф. Об этом сообщило КП «Киевский метрополитен», передает УНН.



Сегодня ночью, 4 сентября, во время массированной воздушной атаки на станциях столичного метро укрывались почти 11 000 человек, из которых 1 155 - дети - говорится в сообщении КП «Киевский метрополитен».

Там напомнили, что в столице 46 подземных станций работают круглосуточно в режиме укрытия. На время воздушной тревоги открыты все без исключения вестибюли. На станциях доступны раскладные стулья, модульные скамьи, одеяла и матрасы. Все это можно получить у дежурных работников.

Из-за того, что сегодня воздушная тревога длилась более четырех часов, станции наземного участка открыли позже. Поезда не смогли выйти на линию в достаточном количестве поэтому курсировали по диспетчерскому регулированию, а не по обычному графику, рассказали в метрополитене.

В случаях, когда тревога приходится на пересмену, на линиях метрополитена курсируют поезда, которые остались на ночной отстой непосредственно на конечных станциях, а также частично резервные поезда. Станции открытого участка открывают на вход для пассажиров ориентировочно за 10-15 минут до прибытия первого поезда, чтобы не создавать скопления пассажиров на платформе - указали в метрополитене.

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