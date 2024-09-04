Киев • УНН
Почти 11 тысяч человек, включая 1155 детей, укрывались на станциях киевского метро во время ночной атаки 4 сентября. Из-за длительной воздушной тревоги станции наземного участка открылись позже, а поезда курсировали по диспетчерскому регулированию.
Почти 11 тысяч человек, из которых более тысячи детей, укрывались на станциях киевского метро во время ночной атаки рф. Об этом сообщило КП «Киевский метрополитен», передает УНН.
Сегодня ночью, 4 сентября, во время массированной воздушной атаки на станциях столичного метро укрывались почти 11 000 человек, из которых 1 155 - дети
Там напомнили, что в столице 46 подземных станций работают круглосуточно в режиме укрытия. На время воздушной тревоги открыты все без исключения вестибюли. На станциях доступны раскладные стулья, модульные скамьи, одеяла и матрасы. Все это можно получить у дежурных работников.
Из-за того, что сегодня воздушная тревога длилась более четырех часов, станции наземного участка открыли позже. Поезда не смогли выйти на линию в достаточном количестве поэтому курсировали по диспетчерскому регулированию, а не по обычному графику, рассказали в метрополитене.
В случаях, когда тревога приходится на пересмену, на линиях метрополитена курсируют поезда, которые остались на ночной отстой непосредственно на конечных станциях, а также частично резервные поезда. Станции открытого участка открывают на вход для пассажиров ориентировочно за 10-15 минут до прибытия первого поезда, чтобы не создавать скопления пассажиров на платформе
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