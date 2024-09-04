Майже 11 тис. людей ховались в метро у Києві під час нічної атаки рф

Майже 11 тисяч людей, включаючи 1155 дітей, укривались на станціях київського метро під час нічної атаки 4 вересня. Через тривалу повітряну тривогу станції наземної ділянки відкрилися пізніше, а поїзди курсували за диспетчерським регулюванням.