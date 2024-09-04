Майже 11 тис. людей ховались в метро у Києві під час нічної атаки рф
Київ • УНН
Майже 11 тисяч людей, включаючи 1155 дітей, укривались на станціях київського метро під час нічної атаки 4 вересня. Через тривалу повітряну тривогу станції наземної ділянки відкрилися пізніше, а поїзди курсували за диспетчерським регулюванням.
Майже 11 тисяч людей, з яких понад тисячу дітей, укривалися на станціях київського метро під час нічної атаки рф. Про це повідомило КП "Київський метрополітен", передає УНН.
Сьогодні вночі, 4 вересня, під час масованої повітряної атаки на станціях столичного метро укривалися майже 11 000 людей, з яких 1 155 – діти
Там нагадали, що у столиці 46 підземних станцій працюють цілодобово в режимі укриття. На час повітряної тривоги відкриті всі без винятків вестибюлі. На станціях доступні розкладні стільці, модульні лави, ковдри та матраци. Усе це можна отримати у чергових працівників.
Через те, що сьогодні повітряна тривога тривала більше ніж чотири години, станції наземної ділянки відкрили пізніше. Поїзди не змогли вийти на лінію в достатній кількості тому курсували за диспетчерським регулюванням, а не за звичайним графіком, розповіли у метрополітені.
У випадках, коли тривога припадає на перезміну, на лініях метрополітену курсують поїзди, які лишилися на нічний відстій безпосередньо на кінцевих станціях, а також частково резервні поїзди. Станції відкритої ділянки відкривають на вхід для пасажирів орієнтовно за 10-15 хвилин до прибуття першого поїзда, аби не створювати скупчення пасажирів на платформі
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