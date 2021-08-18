Избиение журналиста на Банковой: суд отправил под стражу одного из подозреваемых, другому - домашний арест
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Печерский районный суд Киева в среду арестовал на 60 суток одного из подозреваемых по делу избиения журналиста во время акции протеста на Банковой в Киеве 14 августа, второй получил круглосуточный домашний арест, передает корреспондент УНН из зала суда.
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"Применить к подозреваемому Губскому Никите меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 16 октября 2021 включительно", - сказала следственная судья Ирина Литвинова, оглашая решение по первому подозреваемому.
Что касается второго подозреваемого, сторона защиты обратилась к суду с просьбой провести заседание в закрытом режиме, ведь Голощапов несовершеннолетний.
"Применить к подозреваемому Голощапову Антону меру пресечения в виде домашнего ареста с запретом покидать адрес места жительства круглосуточно... за исключением необходимости получения медицинской помощи... до 15 октября 2021 включительно. Обязать подозреваемого носить электронное средство контроля", - сообщила судья по итогам заседания.
Детали
Рассмотрение ходатайств о применении мер в отношении подозреваемых происходит в уголовном производстве по обвинению предусмотренным ч. 2 ст.345-1 УК.
Контекст
14 августа, в 13 часов, представители "Национального корпуса" отправились под ОП для проведения акции протеста. С собой митингующие имели автомобильные шины, отдельные участники акции прятали лица под банданами. После того, как правоохранители заявили о необходимости проведения поверхностного осмотра участников - те отказались и начались стычки.
После акции 14 августа на фотокорреспондента Александра Кужельного напали неизвестные и избили его. Они требовали, чтобы журналист удалил сделанные им фото. Полиция открыла производство по факту нападения.