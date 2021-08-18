Побиття журналіста на Банковій: суд відправив під варту одного з підозрюваних, іншому - домашній арешт

Цитата:

“Застосувати до підозрюваного Губського Микити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 16 жовтня 2021 року включно”, — сказала слідча суддя Ірина Литвинова, оголошуючи рішення щодо першого підозрюваного.

Щодо другого підозрюваного, сторона захисту звернулась до суду з проханням провести засідання у закритому режимі, адже Голощапов є неповнолітнім.

“Застосувати до підозрюваного Голощапова Антона запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати адресу місця проживання цілодобово... за виключенням необхідності отримання медичної допомоги ... до 15 жовтня 2021 року включно. Зобов’язати підозрюваного носити електронний засіб контролю”, — повідомила суддя за підсумками засідання.

Деталі

Розгляд клопотань про застосування запобіжних заходів відносно підозрюваних відбувається у кримінальному провадженні за обвинуваченням передбаченим ч. 2 ст.345-1 ККУ.

Контекст

14 серпня, о 13 годині, представники “Національного корпусу” рушили до ОП для проведення акції протесту. З собою мітингувальники мали автомобільні шини, окремі учасники ховали обличчя під банданами. Після того, як правоохоронці заявили про необхідність проведення поверхневого огляду учасників — ті відмовилися та почалися сутички.



Після акції 14 серпня на фотокореспондента Олександра Кужельного напали невідомі і побили його. Вони вимагали, щоб журналіст видалив зроблені ним фото. Поліція відкрила провадження за фактом нападу.



