По всей Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета двух МиГ-31К в рф

К Пасхе Укрзализныця рейс "Интерсити+" в Одессу

Укрзализныця возвращает скоростной поезд Интерсити+ в Одессу в тестовом режиме: поезда будут курсировать из Киева в Одессу и в обратном направлении 3, 4 и 5 мая, а 4 и 5 мая назначены дополнительные поезда во Львов в связи с повышенным спросом во время пасхальных выходных.