По всей Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета двух МиГ-31К в рф

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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ДОТ нашел трех новых поставщиков продуктов питания для ВСУ: заменят фирмы, которые не выполняли контракты
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ДОТ нашел трех новых поставщиков продуктов питания для ВСУ: заменят фирмы, которые не выполняли контракты

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Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
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"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
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"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

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На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

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Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
19 апреля 2024, 12:04  •  80379 просмотра

Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак

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Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
19 апреля 2024, 09:28  •  100691 просмотра

Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  206309 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

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Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  236621 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

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16 апреля 2024, 16:44  •  232863 просмотра

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16 апреля 2024, 09:20  •  363136 просмотра

По всей Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета двух МиГ-31К в рф

Российские истребители МиГ-31К взлетели с аэродрома в россии, в связи с этим в Украине объяви воздушную тревогу из-за потенциальной ракетной опасности.

Война •   •  10549 просмотра
По всей Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета двух МиГ-31К в рф

К Пасхе Укрзализныця рейс "Интерсити+" в Одессу

Укрзализныця возвращает скоростной поезд Интерсити+ в Одессу в тестовом режиме: поезда будут курсировать из Киева в Одессу и в обратном направлении 3, 4 и 5 мая, а 4 и 5 мая назначены дополнительные поезда во Львов в связи с повышенным спросом во время пасхальных выходных.

Общество •   •  10780 просмотра
К Пасхе Укрзализныця рейс "Интерсити+" в Одессу

Контрразведчики СБУ за месяц сожгли дронами 11 танков и 24 ББМ рф

Департамент военной контрразведки СБУ за месяц уничтожил 11 танков, 24 бронетранспортера, 36 артиллерийских систем, 4 системы ПВО, 21 единицу военного транспорта, 35 огневых позиций и укрытий, 4 склада боеприпасов и горючего, а также радар дальнего радиуса действия на территории России с помощью ударных беспилотников в координации с украинской артиллерией.

Война •   •  11796 просмотра
Контрразведчики СБУ за месяц сожгли дронами 11 танков и 24 ББМ рф

За первую неделю проката фильм "Я и Феликс" собрал более 1,2 миллиона гривен

Украинский фильм "Я и Феликс" Ирины Цилык собрал 1,296,295 миллиона гривен и за первую неделю проката его посмотрели 8,419 зрителей.

Культура •   •  10770 просмотра
За первую неделю проката фильм "Я и Феликс" собрал более 1,2 миллиона гривен

Харьков под вражеским обстрелом: в городе раздаются взрывы

российские войска нанесли удар по Харькову взрывами, что заставило местные власти призвать жителей оставаться в укрытиях.

Война •   •  46554 просмотра
Харьков под вражеским обстрелом: в городе раздаются взрывы

Днепровщина получит более 3,2 миллиарда гривен в рамках платформы "Сделано в Украине"

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Днепропетровская область получит более 3,2 млрд грн в рамках экономической платформы "Сделано в Украине" для поддержки бизнеса и отечественного производства в условиях войны.

Война •   •  37968 просмотра
Днепровщина получит более 3,2 миллиарда гривен в рамках платформы "Сделано в Украине"

Первый сбитый Украиной стратегический бомбардировщик: в британской разведке проанализировали ликвидацию Ту-22М3

Украина впервые сбила российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3 старыми советскими ракетами С-200, что ознаменовало успешную атаку на российские военно-воздушные силы и потерю россией по меньшей мере 100 боевых самолетов.

Война •   •  55127 просмотра
Первый сбитый Украиной стратегический бомбардировщик: в британской разведке проанализировали ликвидацию Ту-22М3

Проверяется причастность военных: прокуратура открыла производство по расстрелу патрульных в Винницкой области

Сотрудник милиции погиб и еще один получил ранения во время обстрела пассажирами автомобиля, который они остановили для проверки возле села Яланец в Винницкой области, причем в причастности к преступлению подозреваются двое военнослужащих.

Криминал и ЧП •   •  29794 просмотра
Проверяется причастность военных: прокуратура открыла производство по расстрелу патрульных в Винницкой области

Погибший во время ночного нападения в Винницкой области полицейский - 20-летний Максим Зарецкий

20-летний сотрудник милиции Максим Зарецкий погиб во время ночного нападения, когда двое мужчин открыли огонь по сотрудникам милиции во время проверки транспортного средства в Гайсинском районе Винницкой области.

Общество •   •  27081 просмотра
Погибший во время ночного нападения в Винницкой области полицейский - 20-летний Максим Зарецкий

Минобороны Британии использовало меньше половины денег из фонда для Украины - СМИ

Министерство обороны Великобритании не использовало более половины международного военного фонда в размере 900 миллионов фунтов стерлингов, предназначенного для Украины, из-за бюрократических задержек с оформлением контрактов, выделив или потратив пока только 404 миллиона фунтов стерлингов.

Война •   •  27720 просмотра
Минобороны Британии использовало меньше половины денег из фонда для Украины - СМИ