Павловского арестовали до 3 декабря - Грицак

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106834 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 113715 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 151334 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 145586 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136986 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128465 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 171964 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118102 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141661 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145414 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Павловского арестовали до 3 декабря - Грицак

Павловского арестовали до 3 декабря - Грицак

Киев  •  УНН

 • 8334 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. По факту нападения на активистку Екатерину Гандзюк задержан еще один человек, который может иметь отношение к этому делу. Об этом во время брифинга заявил председатель СБУ Василий Грицак, передает корреспондент УНН.

"Задержан еще один из тех, кто может иметь отношение к этому делу (Гандзюк - ред.). И суд сегодня утром избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, если я не ошибаюсь, до 3 декабря текущего года, Павловскому", - сообщил Грицак.

Напомним, 31 июля неизвестные облили Гандзюк кислотой, в результате чего она получила химические ожоги более 30% кожи. Она перенесла 11 операций, однако не выдержала тяжелой травмы. Активистка умерла 4 ноября во больницы, где она находилась в течение последних месяцев.

Четверо подозреваемых в нападении на Екатерину Гандзюк признали свою вину. Суд избрал меры пяти подозреваемым в преступлении. В то же время другого подозреваемого, Николая Новикова, отпустили из-под стражи. Органы предварительного расследования прекратили уголовное производство в отношении него.

Украинские Национальные Новости

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