Павловского арестовали до 3 декабря - Грицак

"Задержан еще один из тех, кто может иметь отношение к этому делу (Гандзюк - ред.). И суд сегодня утром избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, если я не ошибаюсь, до 3 декабря текущего года, Павловскому", - сообщил Грицак.

Напомним, 31 июля неизвестные облили Гандзюк кислотой, в результате чего она получила химические ожоги более 30% кожи. Она перенесла 11 операций, однако не выдержала тяжелой травмы. Активистка умерла 4 ноября во больницы, где она находилась в течение последних месяцев.

Четверо подозреваемых в нападении на Екатерину Гандзюк признали свою вину. Суд избрал меры пяти подозреваемым в преступлении. В то же время другого подозреваемого, Николая Новикова, отпустили из-под стражи. Органы предварительного расследования прекратили уголовное производство в отношении него.