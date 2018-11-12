Павловского арестовали до 3 декабря - Грицак
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. По факту нападения на активистку Екатерину Гандзюк задержан еще один человек, который может иметь отношение к этому делу. Об этом во время брифинга заявил председатель СБУ Василий Грицак, передает корреспондент УНН.
"Задержан еще один из тех, кто может иметь отношение к этому делу (Гандзюк - ред.). И суд сегодня утром избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, если я не ошибаюсь, до 3 декабря текущего года, Павловскому", - сообщил Грицак.
Напомним, 31 июля неизвестные облили Гандзюк кислотой, в результате чего она получила химические ожоги более 30% кожи. Она перенесла 11 операций, однако не выдержала тяжелой травмы. Активистка умерла 4 ноября во больницы, где она находилась в течение последних месяцев.
Четверо подозреваемых в нападении на Екатерину Гандзюк признали свою вину. Суд избрал меры пяти подозреваемым в преступлении. В то же время другого подозреваемого, Николая Новикова, отпустили из-под стражи. Органы предварительного расследования прекратили уголовное производство в отношении него.