Павловського арештували до 3 грудня - Грицак
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. За фактом нападу на активістку Катерину Гандзюк затримано ще одну особу, яка може мати відношення до цієї справи. Про це під час брифінгу заявив голова СБУ Василь Грицак, передає кореспондент УНН.
“Затриманий ще один з тих, хто може мати відношення до цієї справи (Гандзюк — ред.). І суд сьогодні вранці обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, якщо я не помиляюсь, до 3 грудня поточного року, Павловському”, — повідомив В.Грицак.
Нагадаємо, 31 липня невідомі облили Гандзюк кислотою, внаслідок чого вона отримала хімічні опіки понад 30% шкіри. Вона перенесла 11 операцій, однак не витримала важкої травми. Активістка померла 4 листопада у лікарні, де вона перебувала протягом останніх місяців.
Четверо підозрюваних у нападі на Катерину Гандзюк визнали свою провину. Суд обрав запобіжні заходи п’ятьом підозрюваним у злочині. Водночас іншого підозрюваного, Миколу Новікова, відпустили з-під варти. Органи досудового розслідування припинили кримінальне провадження стосовно нього.