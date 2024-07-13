Киев • УНН
Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов признал, что продолжается процесс очищения от сотрудников с антиукраинскими взглядами, заявив: "Мы работаем над предателями, впереди еще много работы"
Глава ГУР МО Кирилл Буданов прокомментировал эффективность процесса удаления из ГУР сотрудников, имеющих антиукраинские взгляды. Об этом он рассказал в интервью NV, пишет УНН.
Буданов говорит, что когда он начал работать в разведке в 2007 году, вопрос враждебности к Украине был довольно абстрактным.
Связи с Россией у украинских спецслужб тогда были крепкие, РФ многое здесь контролировала
Он также напомнил о визите руководителя российского Главного разведывательного управления в Киев в 2013 году, который состоялся перед Революцией Достоинства.
Комментируя очищение ГУР от сотрудников, враждебных к Украине, Буданов заявил: "Есть враги, а есть предатели, враги сами ушли почти все, как раз после событий Майдана. По предателям работаем, работы еще много".
Напомним,
Глава ГУР МО Кирилл Буданов подтвердил существование проблем, имеющих тенденцию к обострению, но заверил, что катастрофической ситуации пока нет.