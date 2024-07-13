Глава ГУР МО Кирилл Буданов прокомментировал эффективность процесса удаления из ГУР сотрудников, имеющих антиукраинские взгляды. Об этом он рассказал в интервью NV, пишет УНН.

Буданов говорит, что когда он начал работать в разведке в 2007 году, вопрос враждебности к Украине был довольно абстрактным.

Связи с Россией у украинских спецслужб тогда были крепкие, РФ многое здесь контролировала - сказал Буданов.

Он также напомнил о визите руководителя российского Главного разведывательного управления в Киев в 2013 году, который состоялся перед Революцией Достоинства.

Комментируя очищение ГУР от сотрудников, враждебных к Украине, Буданов заявил: "Есть враги, а есть предатели, враги сами ушли почти все, как раз после событий Майдана. По предателям работаем, работы еще много".

Напомним,

Глава ГУР МО Кирилл Буданов подтвердил существование проблем, имеющих тенденцию к обострению, но заверил, что катастрофической ситуации пока нет.