По данным соцопроса, россияне в массе ожидают новую волну мобилизации

48% граждан рф полагают, что вторая волна мобилизации неизбежна, и может быть объявлена российскими властями в ближайшие три месяца. Об этом говорится в результатах опроса "Левада-центра", который был проведен в марте, передает УНН.

Детали

Доля ожидающих второй волны частичной мобилизации в ближайшие 3 месяца - около половины опрошенных 48%, говорится в отчете.

При этом, чаще других ожидают объявления второй волны частичной мобилизации молодые россияне:

52% в возрасте до 24 лет и 59% в возрастной группе 25-34 года;

Кроме того, - 11% респондентов «определенно» ждут мобилизации, а 37% сказали, что «скорее» разделяют такое мнение.



Около 37% опрошенных не считают повторную мобилизацию вероятной;

повторную мобилизацию вероятной; 16% «затруднились ответить».



Напомним

Оккупационные власти так называемой "лнр" усилили призывные мероприятия, разыскивая мужчин в возрасте 18-30 лет для службы в российской армии. Мужчины старшего возраста - под угрозой мобилизации.

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