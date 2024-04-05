россияне продолжают издевательства над украинским политзаключенным Олегом Приходько

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
  •  105013 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
  •  107637 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
  •  107950 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

Эксклюзив
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
  •  101680 просмотра

В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
  •  124406 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

Эксклюзив
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
  •  117222 просмотра

Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

Эксклюзив
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
4 апреля 2024, 13:49  •  118857 просмотра

Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят

Эксклюзив
На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
4 апреля 2024, 13:47  •  111269 просмотра

На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
4 апреля 2024, 12:13  •  101027 просмотра

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса

Эксклюзив
Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов
4 апреля 2024, 11:38  •  92047 просмотра

Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов

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Эксклюзив

3 апреля 2024, 11:28  •  221742 просмотра
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  296612 просмотра
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

2 апреля 2024, 04:45  •  299523 просмотра

россияне продолжают издевательства над украинским политзаключенным Олегом Приходько

российские власти продолжают издеваться над украинским политзаключенным Олегом Приходько, угрожая ему смертью в изоляторе исправительной колонии в краснодарском крае.

Криминал и ЧП •   •  6312 просмотра
россияне продолжают издевательства над украинским политзаключенным Олегом Приходько

В Германии правоохранители выясняют, участвовали ли их компании в поставках продукции в Мариуполь

Правоохранительные органы Германии расследуют, нарушили ли немецкие компании санкции, поставляя строительные материалы для восстановления оккупированного Россией украинского города Мариуполь, против чего предостерегало немецкое правительство, поскольку это служит российской пропаганде.

Война •   •  9366 просмотра
В Германии правоохранители выясняют, участвовали ли их компании в поставках продукции в Мариуполь

В Харькове снова сообщают о слышимых взрывах

Сегодня после 15:00 в Харькове неоднократно раздавались взрывы.

Война •   •  9108 просмотра
В Харькове снова сообщают о слышимых взрывах

Самолеты F-16 не станут для ВСУ "серебряной пулей" в войне с РФ, но усилят возможности Украины отражать атаки - Столтенберг

Столтенберг заявил, что истребители F-16 не станут "серебряной пулей" для Украины в войне против России, но они усилят способность Украины отражать российские атаки.

Война •   •  10625 просмотра
Самолеты F-16 не станут для ВСУ "серебряной пулей" в войне с РФ, но усилят возможности Украины отражать атаки - Столтенберг

В Минобороны назвали сроки интеграции в Delta дронов для планирования работы операторов

Система ситуационной осведомленности "Дельта" объединит различные беспилотники и инструменты, что позволит украинским военным отслеживать местонахождение беспилотников, уменьшить вражеский огонь и повысить оперативную эффективность.

Война •   •  8844 просмотра
В Минобороны назвали сроки интеграции в Delta дронов для планирования работы операторов

Помощники Байдена, в переговорах за кулисами, обсуждают с Майком Джонсоном помощь для Украины

Помощники Байдена ведут кулуарные переговоры со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, чтобы вынести на голосование пакет помощи Украине на сумму 60 миллиардов долларов, что дает Джонсону пространство для маневра в условиях незначительного большинства Республиканской партии.

Война •   •  9337 просмотра
Помощники Байдена, в переговорах за кулисами, обсуждают с Майком Джонсоном помощь для Украины

В Минобороны объяснили, как будет работать е-рапорт для военных

Министерство обороны Украины разрабатывает электронную систему отчетности для военных под названием "Армия+", которая позволит военнослужащим подавать отчеты в электронном виде и отслеживать их обработку, создавая более прозрачный и эффективный процесс по сравнению с традиционной системой на бумажных носителях.

Война •   •  9042 просмотра
В Минобороны объяснили, как будет работать е-рапорт для военных

В Харькове снова прогремели взрывы

В Харькове снова произошла серия взрывов на фоне воздушной тревоги по всей стране.

Общество •   •  9351 просмотра
В Харькове снова прогремели взрывы

На переквалификацию украинцев в этом году государство выделило 42 млн грн: какие профессии выбирают

В 2024 году 6 000 украинцев уже получили ваучер на обучение за государственный счет, на что государство заплатило 42 миллиона гривен, по данным Министерства экономики.

Общество •   •  8989 просмотра
На переквалификацию украинцев в этом году государство выделило 42 млн грн: какие профессии выбирают

Норвегия увеличит расходы на оборону почти вдвое, из-за угрозы со стороны россии

Норвегия планирует почти удвоить свои оборонные расходы до 56 миллиардов долларов до 2036 года, сосредоточившись на укреплении военно-морского флота и противовоздушной обороны из-за угрозы со стороны россии.

Новости Мира •   •  7084 просмотра
Норвегия увеличит расходы на оборону почти вдвое, из-за угрозы со стороны россии