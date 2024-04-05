россияне продолжают издевательства над украинским политзаключенным Олегом Приходько

Издевательства над украинским политзаключенным Олегом Приходько продолжается: тюремщики откровенно угрожают ему, что он умрет в ШИЗО. Об этом сообщил Омбудсман Лубинец Дмитрий со ссылкой на слова дочери политзаключенного, пишет УНН.

Детали

65-летнего крымского политзаключенного Олега Приходько, удерживают в штрафном изоляторе исправительной колонии №2 краснодарского края в течение последних трех месяцев без всяких оснований.

Цинизм заключается в том, что тюремщики откровенно говорят заключенному, что в ШИЗО он будет оставаться, пока не умрет, ведь получили приказ "сверху". Об этом сообщила дочь пленника - Наталья - пишет Лубинец.

По его словам, он написал обращение к уполномоченному по правам человека в рф татьяне москальковой о недопустимости постоянного содержания в ШИЗО, установлении обстоятельств угрозы жизни украинского политзаключенного Олега Приходько и привлечении к ответственности причастных к пыткам над ним.

Напомним,

Администрация колонии строгого режима №44 в городе белово кемеровской области рф открыто угрожает и издевается над незаконно осужденным крымчанином Иваном Яцкиным.

По меньшей мере 36 незаконно осужденных крымских политзаключенных нуждаются в немедленной медпомощи - омбудсмен