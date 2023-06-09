Погіршився зір та потерпає від болю: український політв’язень Іван Яцкін зазнає знущань у колонії рф
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Адміністрація колонії суворого режиму №44 у місті Білово Кемеровської області рф відкрито погрожує та знущається із незаконно засудженого кримчанина Івана Яцкіна. Про це пише Омбудсмен Дмитро Лубінець на своїй сторінці у Telegram, передає УНН.
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"Так, ще під час етапування в ув’язненого зникли ліки, у Саратовському СІЗО при огляді йому зіпсували речі та відмовили у телефонних дзвінках. На знак протесту Іван Яцкін оголосив голодування, яке тривало 25 днів. За цей час його так жодного разу не оглянув медик. Заяви про повернення ліків та надання медичної допомоги тюремники демонстративно викидали на смітник", - зазначає Лубінець.
Деталі
Повідомляється, що за місцем відбування покарання, українського політв’язня вже чотири рази відправляли на "профілактику" до ШІЗО. При цьому йому закидали надумані звинувачення
"Наприклад, що не вийшов на зарядку, коли в нього взимку вкрали взуття", - говорить Омбудсмен.
Також у камерах ув'язнені з ранку до вечора змушені проводити на ногах. Це є для Яцкіна реальним катуванням, адже у нього трофічні виразки та обмороженими стоп.
"За словами дружини Івана Гульнари, харчування в колонії жахливе, у бранця впав зір, він пише майже навмання. Він потерпає від постійного головного і зубного болю та дискомфорту у грудній клітині", - говорить Лубінець.
Зазначається, що в'язні, які служать адміністрації, постійно провокують Яцкіна на конфлікти, крадуть його речі, а тюремні посадовці не передають йому листи від рідних.
Нагадаємо
Кримчанина Івана Яцкіна окупанти затримали 16 жовтня 2019 року через його відверту проукраїнську позицію та засудили до 11 років колонії за звинуваченням у "держзраді".