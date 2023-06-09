Упало зрение и страдает от боли: украинский политзаключенный Иван Яцкин подвергается издевательствам в колонии рф

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"Так, еще во время этапирования у заключенного исчезли лекарства, в Саратовском СИЗО при досмотре ему испортили вещи и отказали в телефонных звонках. В знак протеста Иван Яцкин объявил голодовку, которая длилась 25 дней. За это время его так ни разу не осмотрел медик. Заявления о возвращении лекарств и оказании медицинской помощи тюремщики демонстративно выбрасывали на помойку", - отмечает Лубинец.

Детали

Сообщается, что по месту отбывания наказания, украинского политзаключенного уже четыре раза отправляли на "профилактику" в ШИЗО. При этом ему вменяли надуманные обвинения

"Например, что не вышел на зарядку, когда у него зимой украли обувь", - говорит Омбудсмен.

Также в камерах заключенные с утра до вечера вынуждены проводить на ногах. Это является для Яцкина реальной пыткой, ведь у него трофические язвы и обморожение стоп.

"По словам жены Ивана Гульнары, питание в колонии ужасное, у пленника упало зрение, он пишет почти наугад. Он страдает от постоянной головной и зубной боли и дискомфорта в грудной клетке", - говорит Лубинец.

Отмечается, что заключенные, которые служат администрации, постоянно провоцируют Яцкина на конфликты, воруют его вещи, а тюремные чиновники не передают ему письма от родных.

Напомним

Крымчанина Ивана Яцкина оккупанты задержали 16 октября 2019 года за его откровенную проукраинскую позицию и приговорили к 11 годам колонии по обвинению в "госизмене".