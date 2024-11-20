Плутон впервые за более чем 200 лет входит в Водолея: что это значит

Люди в сети радуются вхождению Плутона в Водолея впервые за более чем 200 лет, что, как верят любители звезд, должно принести волну омоложения и трансформации, сообщает Daily Mail, пишет УНН.

Детали

Впервые с 1778 года Плутон, который известен как планета разрушения, смерти и возрождения, войдет в одиннадцатый знак. Плутон должен был войти в Водолея 19 ноября и не выйдет из него до 8 марта 2043 года.

Смещение планеты вызвало волну счастья, поскольку любители знаков зодиака уверены, что в звездах записан позитив на следующие 20 лет, указывает издание.

«Желанное событие ознаменует период метаморфоз, на фоне того, как астрологи предсказывают, что смещение вытолкнет людей из своих раковин и принесет поток новых возможностей и любимых», - отмечается в публикации.

Пользователи социальных сетей устремились в X, ранее известный как Twitter, и Reddit, чтобы выразить свою радость относительно движения планеты.

Многие отметили, что это изменение, как говорят, принесет процветание и успех большинству астрологических знаков.

Хотя многие любители звезд признались, что они чувствовали себя «напуганными» из-за главного астрологического события, другие признались, что у них было «действительно хорошее предчувствие», что с этого момента жизнь будет гладкой и плавной.

Дополнение

Последний раз Плутон находился в Водолее с 1778 по 1798 год. В это время мир пережил французскую, американскую, гаитянскую и промышленную революции. Это также было время Эпохи Просвещения, которая подчеркивала важность науки и разума над верой и предрассудками. Этот период был известен множеством социальных иерархий, которые были разрушены, и резким сопротивлением власти. Это также период бурного развития фантазии: были изобретены воздушный шар, швейная машинка, вакцина против оспы и парашют, указывает издание.