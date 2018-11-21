"Северный Поток-2" является инструментом политического шантажа РФ - Восточное партнерство

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КИЕВ. 21 ноября. УНН. Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль 20 ноября встретилась с послами государств-членов ЕС, которые занимаются вопросами “Восточного партнерства”. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, передает УНН.

“По мнению украинской стороны, дальнейшее развитие интеграционных процессов должно быть направлено на участие Украины в общем рынке ЕС, особенно в области цифровых коммуникаций и энергетики, а также в работе по устранению нетарифных ограничений в торговле”, — говорится в сообщении МИД.

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По данным пресс-службы Министерства, была выражена обеспокоенность по поводу строительства “Северного потока-2”, в частности, что “ПП-2” является не “бизнес-проектом”, а “инструментом политического шантажа Российской Федерации”.

Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль отметила необходимость интенсификации сотрудничества в рамках ВП, направленной на противодействие гибридным угрозам, с целью создания безопасной среды для будущих выборов.

Кроме того, одним из приоритетов Украины в рамках ВП является поддержка молодежи. В этом контексте и в связи с приближением празднования десятой годовщины основания инициативы ЕС “Восточное партнерство”, актуальным является учреждение различных совместных культурных мероприятий с участием молодежи.

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Заместитель Министра сообщила о необходимости определения перспективы углубления экономической интеграции для трех ассоциированных партнеров после 2020 года. Напомним, 15 ноября 2017 ЕП поддержал углубление европейской интеграции Украины, Грузии и Молдовы в формате “Восточное партнерство плюс”.

Послы, в свою очередь, еще раз подтвердили ведущую роль Украины в Восточном партнерстве. Отметили прогресс Украины в осуществлении реформ и эффективное введение безвизового режима. Подтвердили, что контакты между людьми, в том числе через образование, молодежь, культурные и научные обмены и мобильность, сближают общества.

“Восточное партнерство” — проект Евросоюза, основной заявленной целью которого является развитие интеграционных связей ЕС с шестью странами бывшего СССР: Украиной, Молдовой, Грузией, Азербайджаном, Арменией и Беларусью. Был инициирован в 2009 году.

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