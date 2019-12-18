Удельный вес импортированного в Украину спирта сегодня равен 0% - Госстат

Речь идет об импорте товарной позиции под кодом 2207: “спирт этиловый неденатурированный, 80 об. % Или больше ”. Так, в 2016 году Украина импортировала 25 тонн спирта, в 2017 — 1 тонну, в 2018 — 2 тонны, с начала 2019 — также 2 тонны. То есть, в течение последних нескольких лет и так незначительная доля импорта спирта Украины упала до минимума.

Удельный вес импортного спирта составляет сегодня — 0,0%, говорится в сведениях Госкомстата.

По данным специалистов рынка, Украина не импортирует спирт том, что отечественные производственные мощности вполне способны на 100% обеспечить страну продуктами: как пищевые, так и технические его потребности.

Однако, ситуация может кардинально измениться со вступлением в действие “спиртового” ЗУ, нормы которого дают право отечественным госспроизводителям импортировать спирт в Украину.

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До 2024 года спецразрешения на импорт спирта будет выдавать КМУ, а после — завозить продукт в Украину смогут все желающие. В норме об импорте, отдельные политики и экономисты видят откровенный лоббизм интересов водочных гигантов, ведь стоимость зарубежного спирта в два-три раза меньше украинского.

Эксперты также видят риски появления новых коррупционных схем и роста объемов контрабанды спирта с временно оккупированных территорий.

В случае, если норма об импорте заработает, отечественная спиртовая отрасль будет просто уничтожена, как это уже произошло в свое время с сахарной промышленностью, подчеркивает Нина Южанина.

Добавим, по данным ДФС, экспорт пищевого спирта в течение последних лет медленно, но растет. Так, в 2016 году Украина поставила за рубеж 2,6 тыс. тонн продукта, в 2017 — 4,3 тыс. тонн, в 2018 — 6,8 тыс. тонн, за 11 месяцев 2019 — 7 тыс. тонн.

Как писал УНН, прогноз МЭРТ по доходам от приватизации объектов “Укрспирта” резко сократился с 6-7 млрд грн до 2-3 млрд грн. Хотя и эти снижены ожидания экономического эффекта в Украинском институте будущего называют нереалистичными и неосуществимыми.