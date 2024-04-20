"Пытаются посеять раскол между регионами Украины": в ЦПД опровергли еще один российский фейк об обороне Харькова

россияне распространяют провокационные заявления о том, что Киев якобы ничего не делает для защиты Харькова от обстрелов, чтобы посеять раскол между регионами Украины. Об этом предупредили в Центре противодействия дезинформации при СНБО, передает УНН.

Детали

Пропагандистские ресурсы рф сейчас распространяют дезинформацию и манипулятивные сообщения, в которых продвигается нарратив, что якобы Киев "ничего не делает для защиты Харькова и помощи харьковчанам".

Мол, все ресурсы и системы ПВО концентрируются в Киеве для поддержки "чиновников и олигархов", тогда как Харьков страдает от обстрелов и недостатка электроэнергии.

Также ru-пропаганда распространяет манипуляции о якобы "несправедливом распределении гуманитарной помощи между регионами" и фейки об отсутствии выплат мобилизованным

Таким образом враг пытается настроить харьковчан против жителей других регионов Украины, посеять среди жителей Харькова недоверие к государственной власти, обесценить в глазах харьковчан всю поддержку от Киева и других областей - объяснили в Центре противодействия дезинформации.

Напомним,

В ГСЧС заявили, что россияне распространяют фейковую информацию якобы от спасателей о проведении "эвакуации" из Харькова из-за вероятного окружения российскими захватчиками.