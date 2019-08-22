После окончания льготного периода в Украине растаможили почти 108 тысяч "евроблях"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Начиная с 23 февраля по 18 августа текущего года Государственная фискальная служба растаможила 107,6 тыс. Транспортных средств с Еврономер на сумму 7,7 млрд грн. Об этом пресс-служба ГФС сообщает на своей странице в Facebook, передает УНН.
Всего с 23 февраля этого года, когда закончился льготный период по применению пониженной ставки акцизного налога для растаможивания автомобилей, по 18 августа 2019 года было оформлено 107,6 тыс. Транспортных средств, за которые уплачено почти 7,7 млрд грн.
Из этого количества почти 3,9 тыс. - это машины, которые были ввезены на таможенную территорию Украины с 1 января 2015 года до вступления в силу новых правил ввоза таких автомобилей и находились в таможенных режимах временного ввоза или транзита. За их оформление уплачено 339 млн гривен.
За льготный период с 25 ноября 2018 года до 22 февраля 2019 года таможнями ГФС оформлено более 218 тыс. транспортных средств, за которые уплачены 13,6 млрд грн. Из них 140 тыс. авто с иностранной регистрацией, которые были ввезены на таможенную территорию Украины с 1 января 2015 года до вступления в силу новых правил ввоза таких автомобилей и находились в таможенных режимах временного ввоза или транзита, за которые уплачено почти 8,7 млрд гривен.
Напомним, начиная с 22 августа 2019 года начали действовать новые штрафные санкции для "евробляхеров".